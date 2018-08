MacBook Air: Das soll die Neuauflage können

Apple will offenbar noch 2018 ein neues MacBook Air veröffentlichen. Das vergleichsweise günstige Notebook hat zuletzt Anfang 2017 ein kleineres Upgrade erhalten und wartet seit einer gefühlten Ewigkeit auf ein Display, das dem aktuellen Stand der Technik entspricht.

Das neue MacBook Air soll dem aktuellen Modell ähnlich sehen, aber dünnere Display-Ränder besitzen, berichtet Bloomberg. Der Bildschirm selbst werde in der Diagonale 13 Zoll messen und endlich eine höhere Auflösung bieten. Derzeit müssen sich MacBook-Air-Besitzer noch mit 1440 x 900 Pixeln begnügen. Wie viel schärfer das neue Display genau sein wird, geht aus dem Bericht allerdings nicht hervor. Die Rede ist von einer "höher auflösenden Retina-Version", die Apple in anderen Produkten verwende.

Neuer Look für das MacBook Air?

Ein Analyst hält außerdem Veränderungen am Gehäuse-Design des Notebooks für notwendig. Denn Lenovo und HP hätten mittlerweile Geräte veröffentlicht, die zu einem ähnlichen Preis erhältlich seien und Apple Marktanteile streitig machen sollen. Ein neuer Look könnte dem MacBook Air wieder zu mehr Absatz verhelfen. In letzter Zeit habe der Hersteller seinen ehemaligen Verkaufsschlager vernachlässigt und sich mehr auf das iPhone und seine Dienstleistungen konzentriert.

Das neue MacBook Air soll sich an Nutzer richten, die sich einen günstigen Apple-Computer wünschen. Zudem wolle das Unternehmen aber auch Schulen für sich gewinnen, da diese Laptops oft in großen Stückzahlen abnehmen. Anspruchsvolle Nutzer sollen weiterhin zum MacBook-Pro-Lineup greifen, das der Hersteller erst im Juli 2018 aktualisiert hat. Für eine ähnliche Zielgruppe wolle Apple außerdem den Mac mini aufwerten: Dieser soll dieses Jahr einen neuen Prozessor und mehr Speicher erhalten.