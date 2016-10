MacBook Pro (2016): Apple könnte MagSafe-artigen USB-C-Adapter einführen

Neuer Anschluss für das MacBook Pro (2016): Apple wird am 27. Oktober 2016 eine Keynote abhalten, auf der mutmaßlich die neuen Notebooks des Unternehmens vorgestellt werden. Einem Analysten zufolge sollen diese einen Adapter für den Stromanschluss mitbringen.

Bereits seit Längerem heißt es, dass Apple beim MacBook Pro(2016) auf USB-Ports Typ-C setzt. Nun sagt der Analyst Ming-Chi Kuo voraus, dass Apple die Geräte mit einem MagSafe-artigen Adapter ausliefert, berichtet AppleInsider. Dieser Adapter soll die gleiche einfache Verbindung mit den Notebooks ermöglichen, für die bislang der MagSafe-Anschluss zuständig ist. Der Adapter könne Kuo zufolge von Apple selbst stammen – oder auch von einem lizenzierten Drittanbieter hergestellt werden. Apple hat die Umstellung der Anschlüsse auf USB-C letztes Jahr mit dem 12-Zoll-MacBook begonnen und wird sie vermutlich mit den neuen Modellen fortsetzen.

Neue iMacs erst 2017

Voraussichtlich wird Apple am Donnerstag das MacBook Pro (2016) in einer 13- und einer 15-Zoll-Version vorstellen, außerdem soll es ein neues 13-Zoll-MacBook geben. Das Apple-Display mit 27 Zoll sowie neue iMacs werden dem KGi-Analysten Kuo zufolge nicht in diesem Jahr ausgeliefert, sondern sollen erst 2017 erscheinen, berichtet 9to5Mac. Es sei aber durchaus möglich, dass die beiden Geräte auf der "Hello Again"-Keynote gezeigt werden.

Das Kernfeature des neuen MacBook Pro wird voraussichtlich die OLED-Leiste sein, die sich anstelle der Funktionstasten auf der Tastatur befinden soll. Diese Leiste könnte "Magic Toolbar" heißen und soll mit verschiedenen Aktionstasten belegt werden können. Eine Zusammenfassung der möglichen Features findet Ihr in unserer Übersicht zum Thema.