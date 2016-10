MacBook Pro (2016) ist da: Das kann das Notebook mit der Touch Bar

Die neuen MacBook Pro-Geräte gibt es jetzt auch in Space Grey.

Ein Apple-Event nur für Macs? Das gab es jahrelang nicht. Wenn der Hersteller aus Cupertino zur Vorstellung neuer Computer einlädt, muss etwas großes dabei sein. Und genau das ist das neue MacBook Pro.

Wenn man sich die Bilder vom neuen MacBook Pro ansieht, könnte man meinen, der Slogan des Events, "Hello Again", passt ganz gut. Denn so viel hat sich ja gar nicht getan. Etwas dünner, etwas leichter, natürlich deutlich schneller. Hallo, ich bin's wieder, Euer MacBook Pro. Das ist ein Trugschluss. Denn pünktlich zum 25. Geburtstag des ersten Apple-Notebooks, dem PowerBook, stattet Apple die neue Pro-Serie nicht nur mit neuen Chips, mehr Speicher und mehr RAM aus.

Unter den Tisch fallen lassen, wollen wir die Gewichtsunterschiede aber nicht. Denn die 13-Zoll-Variante misst nun nur 14,9 Millimeter in der Dicke und wiegt gerade einmal drei Pfund. Auch das größere 15-Zoll-Modell hat abgenommen. Es wiegt jetzt vier Pfund und ist 15,5 Millimeter dünn. Natürlich bestehen auch die neuen Pros wieder aus Aluminium. Ganz neu sind die Modelle in Space Black.

Touch Bar: Apple begräbt die fn-Taste

Bei den Anschlüssen geht Apple sogar radikale Wege. HDMI? USB 3.0? Thunderbolt? Alles weg. Stattdessen statten die Designer das MacBook Pro mit vier USB-C-Anschlüssen aus. Noch wichtiger ist aber das, was man sieht, wenn man das Notebook aufklappt. Wie es die Gerüchte im Vorfeld schon angedeutet haben, hat Apple wirklich eine OLED-Leiste verbaut, die sich an die an die Bildschirminhalte anpassen kann.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert