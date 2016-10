MacBook Pro: Bilder in macOS Sierra bestätigen Magic Toolbar und Touch ID

Dass das neue MacBook Pro mit einer OLED-Leiste anstelle der Funktionstasten kommt, scheint außer Frage zu stehen. Schließlich hat Apple nun selbst Bilder davon gezeigt.

Handelt es sich hier um eine kleine Panne oder einen großen Bluff? Wie MacRumors berichtet, verstecken sich im aktuellen "macOS Sierra"-Update auf die Version 10.12.1 Bilder vom neuen MacBook Pro, auf denen die Funktionsweise von Apple Pay gezeigt wird. Auf den Bildern fällt sofort auf, dass die F-Tasten über der normalen Zahlenreihe fehlen. Stattdessen ist die viel spekulierte OLED-Leiste zu sehen, die sogenannte Magic Toolbar. Deren Funktionsweise kann sich offenbar je nach Bildschirminhalt anpassen. Beim "Apple Pay"-Beispiel zeigt die Leiste den fälligen Betrag und die Optionen an. Der Nutzer hat die Möglichkeit, die Transaktion über einen "Cancel"-Button abzubrechen – oder die Zahlung per Touch ID zu bestätigen.

Dünnes MacBook mit Butterfly-Tastatur?

Der entsprechende Fingerabdrucksensor sitzt kaum sichtbar über der Backspace-Taste, also dort, wo normalerweise der Einschalter untergebracht ist. Wahrscheinlich könnt Ihr das MacBook Pro auf diese Weise auch einschalten und per Fingerabdruck entsperren. Darüber hinaus hat Apple das Scharnier etwas überarbeitet. Es ist also gut möglich, dass das neue MacBook Pro etwas dünner wird. Dafür spricht auch die Tastatur, die auf den Bildern sehr flach wirkt. Vielleicht kommt hier ja der Butterfly-Mechanismus aus dem (neuen) MacBook zum Einsatz zum Einsatz. Für Nutzer würde das einen extrem flachen Hub bedeuten.

Ansonsten sieht das Notebook auf den Bildern der aktuellen „MacBook Pro“-Reihe mit 13-Zoll-Bildschirm ziemlich ähnlich. Ob Apple an den Seiten wirklich auf mehrere USB-C-Anschlüsse setzt und auf vorherige Standards, wie den SD-Kartenleser, verzichtet, ist auf den Bildern nicht ersichtlich. Seitliche Aufnahmen gibt es nämlich nicht. Wie das neue MacBook Pro schlussendlich aussehen wird, zeigt Apple auf dem Event am 27. Oktober.