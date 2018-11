Macht Amazon Pay bald Apple und Google Pay Konkurrenz?

In Zukunft könnt ihr mit Amazon Pay möglicherweise an der Supermarktkasse bezahlen. Amazon will seinen Bezahldienst angeblich als Konkurrenten zu Apple Pay und Google Pay positionieren, wie Business Insider unter Berufung auf das Wall Street Journal berichtet.

Bisher ist Amazon Pay eher als Alternative zu Diensten wie PayPal vorgesehen: Der Bezahldienst kommt größtenteils beim Online-Shopping zum Einsatz – oder für den Abschluss von Versicherungen über Amazon Echo. Zumindest in den USA könnte sich das schon bald ändern. Dort stehe Amazon bereits in Verhandlungen mit Einzelhändlern, die den Bezahldienst adaptieren sollen. Der Versandhausriese konzentriere sich auf Unternehmen, die ihn nicht als direkte Konkurrenz sehen.

Restaurants und Tankstellen im Visier

Insbesondere auf Restaurants und Tankstellen soll Amazon ein Auge geworfen haben. Erfahrung mit kontaktlosem Bezahlen anderer Art hat das Unternehmen in den USA bereits gesammelt: In Amazon-Go-Supermärkten gibt es gar keine Kassen. Beim Verlassen des Geschäfts erkennt die Amazon-Go-App Einkäufe automatisch und berechnet diese.

So wird die Bezahlung über Amazon Pay allerdings wohl nicht funktionieren. Welches Verfahren der Anbieter wählt, sei derzeit noch unklar. Am wahrscheinlichsten seien Lösungen wie bei Apple Pay oder der Starbucks-App: Apples Bezahldienst nutzt NFC und verlangt, dass ihr euer iPhone oder eure Apple Watch an das Kassenterminal haltet. Die App von Starbucks setzt dagegen auf QR-Codes.

Wie Apple Pay und Google Pay gezeigt haben, kann zwischen der Einführung in den USA und Deutschland allerdings einige Zeit vergehen. Aller Voraussicht nach müsst ihr euch also noch eine Weile gedulden, bis ihr hierzulande in Tankstellen, Restaurants und Geschäften mit Amazon Pay bezahlen könnt.