macOS Mojave: Apple will euch den Umstieg von Windows erleichtern

Nutzer von Apple-Computern schwören in der Regel auf macOS. Der Umstieg von Windows stellt einige Nutzer bislang aber vor Probleme, da der Umzug von Daten einfacher sein könnte. macOS Mojave 10.14 soll genau dafür sorgen.

Apple bietet für wechselwillige Windows-Nutzer zwar bereits seit Längerem ein Tool an, das den Datentransfer vereinfachen soll. Doch aktuell kann der sogenannte Migrationsassistent nicht alle Inhalte übertragen. In macOS Mojave 10.14, das sich zurzeit noch in der Beta-Phase befindet, zeigt sich das Tool vielseitiger, berichtet 9to5Mac.

Migrationsassistent überträgt komplette Accounts

Einem Twitter-Nutzer sind die neuen Möglichkeiten aufgefallen, die der Migrationsassistent in der Beta zu macOS Mojave 10.14 bietet. Ein Screenshot soll die Änderungen zeigen: In Zukunft kann das Tool komplette Accounts transferieren – samt Dokumenten, E-Mails, Kontakten und Kalenderdaten aus Outlook.

Daten aus Anwendungen wie Outlook zu migrieren ist bislang nicht möglich. Lediglich lokal auf dem Windows-PC gespeicherte Daten könnt ihr mit dem Migrationsassistenten in macOS importieren. Wir empfehlen euch, den Datentransfer nicht mit der Beta von macOS Mojave 10.14 vorzunehmen. Denn diese Version des Betriebssystems befindet sich derzeit noch in der Testphase und ist dementsprechend fehleranfällig.

Die stabile Version lässt wohl ohnehin nicht mehr lange auf sich warten und soll noch im Herbst 2018 erscheinen. Der Zeitpunkt für einen Umstieg auf macOS ist günstig: Erst vor Kurzem hat Apple sein MacBook-Pro-Lineup aktualisiert und inzwischen auch das Throttling-Problem adressiert.