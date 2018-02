Marie Kondo räumt bald bei Netflix auf

Kennt ihr Marie Kondo? Die japanische Aufräumkönigin erhält eine eigene Sendung auf Netflix. Das hat Marie Kondo in einem Instagram-Post am 14. Februar 2018 verraten. Den Zeitpunkt für die Ankündigung habe sie nicht absichtlich gewählt. Vielmehr sei es ein erfreulicher Zufall, dass diese auf den Valentinstag gefallen sei.

"Ich freue mich sehr zu verkünden, dass ich die lebensverändernde Magie des Aufräumens in eine Netflix-Show bringen werde", schreibt Marie Kondo auf Instagram. Darin werde sie Personen helfen, die an einem Scheideweg stehen und neue Freude in deren Zuhause und Leben bringen. Laut The Hollywood Reporter wird die erste Staffel von Marie Kodos Serie acht Folgen umfassen und weltweit zeitgleich Premiere feiern. Ein Name für die Serie stehe genau wie der Veröffentlichungstermin noch nicht fest.

Marie Kondo will die Welt aufräumen

Marie Kondo hat Millionen von Büchern in 27 Sprachen verkauft und zählte laut dem Time Magazine zu den 100 einflussreichsten Persönlichkeiten des Jahres 2015. In ihren Büchern schreibt sie, dass der Weg zum persönlichen Glück allein über ein ordentliches Zuhause führe. Ein Konzept dafür hat sie ebenfalls entwickelt: Es nennt sich die "KonMarie-Methode".

Gail Berman, der die Serie für Netflix produzieren wird, freut sich, mit Marie Kondo zusammenzuarbeiten: "Marie hat eine unglaubliche globale Bewegung ins Leben gerufen...Wir haben Personen entdeckt, die sich auf unglaubliche und bewegende Art persönlich weiterentwickelt haben – allein dadurch, dass sie Maries Konzept auf ihr Zuhause angewandt haben."

Auch die Japanerin verspricht sich viel von dem Projekt: "Meine Mission ist es, für Ordnung in der Welt zu sorgen und Freude in die Leben der Menschen zu bringen. Ich freue mich, die KonMari-Methode durch meine Partnerschaft mit Netflix zu so vielen Menschen wie möglich zu bringen" – vielleicht also bald auch zu euch.