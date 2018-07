"Mario Kart 8 Deluxe": Update bringt Link aus “Breath of the Wild”

Nintendo hat ein neues Update für "Mario Kart 8 Deluxe" veröffentlicht, mit dem ein überaus prominenter Rennfahrer hinzukommt. Link aus dem Mega-Hit "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" nimmt dank der Aktualisierung in Zukunft ebenfalls am Rennen teil.

Der weltbekannte Held Link, der schon in etlichen "Zelda"-Abenteuern Fieslinge bekämpfen und Prinzessinnen retten musste, steigt in "Mario Kart 8 Deluxe" allerdings nicht in ein gewöhnliches Kart, wie der offizielle Ankündigungs-Trailer von Nintendo zeigt. Stilecht bringt der tapfere Blondschopf sein Motorrad mit, das er auch schon während seines letzten Einsatzes in "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" fahren konnte.

Unsere Empfehlung PlayStation Plus Mitgliedschaft | 12 Monate

Master Cycle Zero oder Eponator Zero

Für diejenigen, die das motorisierte Zweirad von Link noch nicht kennen: Optisch erinnert es an eine Mischung aus Motocross-Maschine und Holzpferd und es stammt aus dem zweiten DLC für "Breath of the Wild" mit dem Titel "Ballade der Recken". Nur die Spieler, die hier die Pilotenprüfung abgeschlossen haben, erhalten zur Belohnung das Motorrad, welches in der deutschen Fassung "Eponator Zero" und im Englischen "Master Cycle Zero" heißt.

Spieler von "Mario Kart 8 Deluxe" für die Nintendo Switch können das sogenannte "Breath of the Wild"-Update kostenlos herunterladen und müssen keinerlei sonstige Herausforderungen bestreiten, um mit Link und seinem magischen Motorrad auf die Piste zu gehen. Solltet ihr bereits den Download gestartet haben oder dies gerade planen, wünschen wir viel Spaß und gute Rundenzeiten.