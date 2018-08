"Mario Tennis Aces": Alle neuen Änderungen von Patch 1.2.0 im Überblick

Auch mit "Mario Tennis Aces" hat Nintendo auf der Switch wieder voll abgeliefert und kann sich über gute Verkaufszahlen freuen. Das neue Update für die putzige Tennis-Simulation bereinigt nicht nur einige Fehlerchen, sondern ändert auch die Fähigkeiten der Spielfiguren. Welche Änderungen euch im neuen Patch 1.2.0 erwarten, listen wir euch hier auf.

Auch in unserem Test, konnte das neue "Mario Tennis Aces" für die Nintendo Switch in fast allen Belangen überzeugen. Dennoch gab es seitens des Hersteller an einigen Stellen Handlungsbedarf. Der zweite Patch bringt nun zahlreiche, spielrelevante Änderungen, die mit vielen Ärgernissen endlich aufräumen sollten.

Alle Änderungen im Überblick

Spielbalance:

Die minimale Energie, die für einen Zone-Shot benötigt wird, liegt nun bei 33%.

Die Spielfiguren werden nach einem Block nicht mehr so weit zurückgeworfen.

Wenn der Spieler mit der korrekten Schlagvariante blockt, wird er noch weniger weit zurückgeworfen.

Der Ball wird von dem Schiffsmast nun anders abprallen als vorher.

In dem Modi "Swing Mode" und "Free Play" kann nun die volle Satzzahl gespielt werden.

Adventure Mode:

Der Trick-Shot kann auch Wunsch nun ausschließlich mit dem Einsatz des rechten Sticks vollführt werden.

Eine Mission kann nun jederzeit neu gestartet werden.

Das Blocken im Tutorial wurde erheblich vereinfacht.

Der Gegner im Wald-Level hat nun weniger Ladung für seinen aufgeladenen Schlag.

Alle weiteren Gegner in den ersten Gebieten wurde vereinfacht und angepasst.

Online-Turniere:

Die Bewertung ändert sich nicht mehr positiv, wenn der Spieler ein Match verliert.

Die Bewertung bei einem Sieg richtet sich nach der Punktzahl des Spielers und der Punktzahl des Gegners. Es kann nun auch "0" dabei herauskommen.

Wird ein Online-Spiel abgebrochen, wird der Spieler, der das Spiel auf diese Weise beendet hat mit einer Abwertung von 0,5% bestraft.

Ab August können die Spieler auch nach ihrem Rang filtern und so nach einem passenden Match suchen.

Spielfiguren:

Toad kann nun weiter entfernte Bälle annehmen, ohne einen Hechtsprung ausführen zu müssen.

Die Bewegungsgeschwindigkeit von Toad wurde ein klein wenig erhöht.

Toadette kann nun weiter entfernte Bälle annehmen, ohne einen Hechtsprung ausführen zu müssen.

Die Geschwindigkeit des Volley-Schlags von Toadette wurde erhöht.

Wario kann nun besser gezielte Schläge auf die Seitenlinie ausführen. Auch der Schlag seines Volley-Returns ist nun schneller.

Bowser Jr. wurde im Allgemeinen etwas entschärft, das gleiche gilt für Waluigi

Chain Chomp kann nun nicht mehr so einfach weit entfernte Bälle erwischen.

Der Trick-Shot von Bowser hat nun eine kürzere Reichweite.

Dazu kommen noch weitere kleine Änderungen im Gameplay und eine deutliche Verbesserung der allgemeinen Online-Performance.