Marshall Mid A.N.C.: Neue Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung

Marshall ist für seine Gitarrenverstärker bekannt, erfreut unsere Ohren aber auch schon einige Jahre mit gut klingenden Kopfhörern. Die neuen Marshall Mid A.N.C. sind trotzdem das erste Modell des Herstellers mit aktiver Geräuschunterdrückung. Sie verfügen dafür über vier Mikrofone.

Die vier Mikrofone dienen aber nicht für Telefonate über den Kopfhörer, sondern nehmen Umgebungsgeräusche auf, um sie herauszufiltern. Das Acitve-Noise-Cancelling versucht sie mit entsprechenden Gegengeräuschen zu neutralisieren. Anders als die meisten anderen ANC-Kopfhörer liegen die Marshall Mid A.N.C. als On-Ear-Modell nur auf dem Ohr und umschließen es nicht wie Over-Ear-Geräte komplett.

Sound per Bluetooth oder Audio-Kabel

Mit dem Smartphone oder eurer Stereo-Anlage stehen die Marshall Mid A.N.C. über Bluetooth drahtlos in Kontakt. Unterstützt das Wiedergabegerät AptX, hört ihr die Musik auf dem Kopfhörer mit dem Codec hören. Ein Audiokabel lässt sich aber auch an dem Kopfhörer anschließen. Ist die aktive Geräuschunterdrückung eingeschaltet, soll der Akku des Marshall Mid A.N.C. 20 Stunden durchhalten – bei abeschaltetem Noise Cancelling sollen es sogar 30 Stunden sein. Durch die Metallscharniere an dem mit Mikrofaser in Lederoptik umwickelten Bügel soll der Kopfhörer bequem und ergonomisch auf dem Kopf sitzen.

Falls ihr noch ein paar Zahlen benötigt: Im Marshall Mid A.N.C. sind 40-Millimeter-Treiber verbaut, die Impedanz liegt bei 32 Ohm und der Frequenzbereich reicht von 20 Hertz bis 20 Kilohertz.

Preis und Verfügbarkeit

Der Marshall Mid A.N.C. ist ab sofort im Handel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 269 Euro.