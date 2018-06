Mate 10 und 10 Pro: Huawei lässt Nutzer Android 8.1 testen

Wer ein Huawei Mate 10 Pro besitzt und sich schon auf das Update auf Android 8.1 freut, kann sich ab sofort bei dem chinesischen Unternehmen als Beta-Tester bewerben. Wer angenommen wird, erhält das Update vor den anderen Nutzern – und kann dabei helfen, eventuelle Bugs auszuräumen.

Erst kürzlich hat Huawei versprochen, die Smartphones der Mate-10-Serie noch im Juli 2018 mit dem Update auf Android 8.1 Oreo auszustatten, berichtet GizmoChina. Nun ist der Hersteller auf der Suche nach Beta-Testern: Über das Mikro-Blogging-Netzwerk Weibo hat das Unternehmen angekündigt, das die Testphase beginnt. Dort steht auch, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen: So können beispielsweise nicht alle Modelle an dem Test teilnehmen.

Ähnlicher Test für das Mate 10 Lite

Schon im Mai 2018 hat Huawei einen ähnlichen Beta-Test gestartet: Zu diesem Zeitpunkt ging es um das Update auf Android 8.0 Oreo für das Mate 10 Lite, das P10 Lite und das P8 Lite. Das Unternehmen suchte auch in Deutschland nach Testern – gut möglich, dass dies in den kommenden Tagen auch in Bezug auf das Mate 10 Pro und Android 8.1 der Fall ist.

Wer hierzulande ein Mate 10 Pro besitzt, kann sich aber zunächst auf ein kleineres Update freuen: Die kürzlich angekündigte Aktualisierung soll unter anderem eine Superzeitlupe für die Kamera-App mitbringen. Wer noch auf das Oreo-Update wartet und sich informieren will, ob dies für das eigene Smartphone geplant ist, wird in unserer umfangreichen Übersicht zum Thema fündig.