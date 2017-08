Mayweather vs. McGregor: Streaming-Dienst DAZN überträgt Boxkampf live

DAZN zeigt den Boxkampf zwischen Mayweather und McGregor via Stream live

Boxfans aufgepasst – DAZN überträgt im Netz den mit Spannung erwarteten Kampf zwischen dem Boxer sowie Ex-Weltmeister Floyd "Money" Mayweather und MMA-Experten Conor McGregor. Der Stream ist für DAZN-User kostenlos und die einzige legale Möglichkeit, den Kampf in Deutschland live mitzuverfolgen.

Am 27. August 2017 kommt es der Pressemitteilung zufolge in Las Vegas zum Aufeinandertreffen zweier bekannter Kämpfer. Um 3:00 Uhr deutscher Zeit fordert der eigentlich in der UFC (Ultimate Fighting Championship) beheimatete Ire McGregor den bislang unbezwungenen ehemaligen Box-Weltmeister Floyd Mayweather heraus. Dessen Bilanz: 49 Kämpfe - 49 Siege, 26 davon durch K.o.

Kampf auf DAZN kostenlos ansehen

Deutsche Freunde des Boxsports können den Kampf live auf DAZN verfolgen. Anders als in den USA fallen dafür keine zusätzlichen Gebühren an. Abonnenten könnten also kostenlos mitfiebern. Wer hingegen noch nicht bei dem Streaming-Dienst angemeldet ist, kann diesen einen Monat lang gratis testen und im Zuge dessen auch das Aufeinandertreffen von Mayweather und McGregor kostenlos sehen. Im Anschluss daran könnt Ihr das Abo ohne weitere Verpflichtungen kündigen oder für 9,90 Euro im Monat weiter laufen lassen. Auch dann ist es jederzeit monatlich kündbar.

DAZN ist eine Art Netflix für Sportfans und überträgt viele Sport-Events auch live in HD – darunter beispielsweise US-Sport (NFL, NBA) sowie englischer, französischer und spanischer Erstliga-Fußball. Außerdem könnt Ihr Euch 40 Minuten nach Abpfiff jedes Bundesliga-Spiels Highlights daraus anschauen.

Floyd Mayweather – der Mann der Rekorde

Zuletzt kämpfte Mayweather im September 2015. Damals stellte er gegen Andre Berto mit seinem 49. Sieg ohne Niederlage den über 60 Jahre alten Rekord von Rocky Marciano ein. Fünf Monate zuvor hatte er im "Kampf des Jahrhunderts" Manny Pacquiao besiegt und dabei 240 Millionen US-Dollar verdient.

Kein anderer Boxer nimmt pro Kampf auch nur annähernd so viel ein wie "Money" Mayweather. Sein Geheimnis: Er verzichtet auf einen Promoter und vermarktet sich selbst. Anders als sonst wurde Mayweather bei der Promotion dieses Mal tatkräftig von seinem Gegner McGregor unterstützt. Die beiden gingen im Vorfeld zusammen auf Tour, um die Werbetrommel zu rühren und ließen dabei zumindest verbal schon mal die Fetzen fliegen, wie Ihr in einem Video von ESPN sehen könnt.

McGregor – kein Kind von Traurigkeit

McGregor ist eigentlich kein klassischer Boxer, sondern ein Mixed-Martial-Arts-Kämpfer, der seinen Gegnern normalerweise – wie in der UFC üblich – in einem Käfig gegenübertritt. Im Gegensatz zu dem vor allem defensiv versierten Mayweather, zeichnet sich McGregor durch seine Schlagkraft aus: 18 seiner 24 Kämpfe beendete der Ire vorzeitig.

Anders als beim Boxen ist bei UFC-Kämpfen unter anderem auch der Einsatz von Beinen, Knien und Ellbogen erlaubt. Außerdem darf ein auf dem Boden liegender Kämpfer weiter angegriffen werden. Da McGregor und Mayweather sich aber an die traditionellen Boxregeln werden halten müssen, gilt Mayweather als klarer Favorit. Wie der Kampf ausgeht, erfahren wir dann am 27. August.