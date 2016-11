McDonald's plant Bestellungen via Smartphone-App

Faster Food per Smartphone: McDonald's plant die Einführung von Online-Bestellungen in seine Mobile-App. Auch Zahlungen sollen über diesen Weg möglich sein. Laut Business Insider sollen die neuen Features ab 2017 in ersten Ländern verfügbar sein.

Zunächst werden Nutzer in den USA, Australien, Kanada, Frankreich und Großbritannien in den Genuss der Smartphone-Bestellungen kommen, wie Unternehmenssprecherin Becca Hary mitgeteilt habe. Ab 2018 soll es dann möglich sein, in bis zu 25.000 McDonald's-Filialen weltweit per App zu bestellen, wobei offen bleibt, ob das auch Deutschland einschließt.

McDonald's-App soll 14 Millionen Downloads haben

Zwar ist McDonald's die größte Fast-Food-Kette der Welt, die Einführung von Online-Bestellungen habe das Unternehmen aber verschlafen. Ganz anders als die Konkurrenz: Die Kaffeekette Starbucks hat vergleichbare Funktionen bereits vor einem Jahr in seine App integriert. Ein Viertel der Kunden bezahle über diesen Weg bereits, während sechs Prozent per Smartphone bestellen. Die US-Restaurantkette Chick-fil-A hat seine App mit Zahl- und Bestell-Feature im Juni 2016 veröffentlich und verzeichnet ein knappes halbes Jahr später bereits über 8 Millionen Downloads.

McDonald's hat dabei schon längst eine App, nur eben ohne diese Features. Laut den Marktanalysten von Ad Age nutzen ganze 14 Millionen Fast-Food-Fans die App. Bislang hat das Unternehmen lediglich Terminals in 7000 Filialen aufgestellt, über die sich ebenfalls digital bestellen lässt, was die Wartezeit zumindest ein bisschen verkürzt. Ganz ohne Nutzen ist die aktuelle Version der App für iOS und Android natürlich nicht und dient als virtuelle Stempel-Sammelkarte, Filialfinder und Almanach rund um McDonald's-Produkte.