Mehr Abos hat keiner: freekickerz durchschießen auf YouTube die Schallmauer

Deutschlands beliebtester YouTube-Channel widmet sich – wie könnte es auch anders sein – dem Thema Fußball. "freekickerz" ist, zumindest an der Abonnentenzahl gemessen, der erfolgreichste deutsche Kanal auf Googles Video-Plattform und knackte nun einen Rekord.

Erstmals in der Geschichte von YouTube gelang es einem deutschen Channel, sechs Millionen Abonnenten für sich zu gewinnen. Damit hat "freekickerz" mit großem Abstand die meisten regelmäßigen Zuschauer aller deutschen Content-Anbieter auf YouTube. Auf Platz zwei folgt mit 5,1 Millionen "Kurzgesagt – In a Nutshell". Platz drei geht mit 4,7 Millionen Abos an "Gronkh".

Viele Fußball-Stars machen mit

Unter den Videos von "freekickerz" finden sich zahlreiche Fußball-Tricks und Tutorials, mit denen Hobby-Kicker ihren Idolen nacheifern können. Das Besondere: In regelmäßigen Abständen spielen Fußball-Stars in den Clips mit und stellen sich dabei besonderen Herausforderungen.

Dabei handelt es sich keineswegs um Spieler, die nur Hardcore-Fußballfans ein Begriff sind. Zu den Profis, die in den Videos zu sehen sind, zählen Spieler von absolutem Weltklasseformat wie Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski oder auch Manuel Neuer. Komplettiert wird das Angebot von Amateur-Fußballvideos und Tests zu Fußballschuhen.

Der erste Platz unter den deutschen YouTube-Channels gehört "freekickerz" nun seit mittlerweile eineinhalb Jahren. Die beiden anderen Kanäle aus den Top 3 beschäftigen sich mit gänzlich anderen Themen. "Kurzgesagt – In a Nutshell" versucht in animierten Videos, wissenschaftliche Themen verständlich zu erklären. "Gronkh" dagegen hat seine Computer- und Videospieleleidenschaft zum Beruf gemacht und verdient sein Geld mit Let's-Play-Videos.