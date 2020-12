Das meistverkaufte 5G-Smartphone: Sorry, Samsung ...

... das erfolgreichste 5G-Smartphone der Welt kommt vom großen Konkurrenten Apple: Das iPhone 12 hat dem Galaxy Note 20 Ultra 5G die Krone stibitzt, das zuvor noch auf Platz eins zu finden war.

Die jüngsten Zahlen stammen von Counterpoint Research und beziehen sich auf die weltweiten Verkäufe im Oktober. Den Marktforschern zufolge sei das iPhone 12 in diesem Monat auf einen Marktanteil von 16 Prozent gekommen. Und auch den zweiten Platz belegt Apple – dank des iPhone 12 Pro, auf das immerhin 8 Prozent aller Verkäufe entfielen. Erst danach – und mit gebührendem Abstand – folgt das Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G (4 Prozent).

Meistverkaufte 5G-Smartphones: Das sind die Top Ten

Unter den Top Ten der erfolgreichsten 5G-Smartphones finden sich auch Geräte anderer Hersteller. Aus den Zahlen von Counterpoint Research ergibt sich folgende Bestenliste:

iPhone 12 iPhone 12 Pro Samsung Galaxy Note 20 Ultra Huawei Nova 7 Huawei P40 Oppo A72 Huawei P40 Pro Samsung Galaxy Note 20 Samsung Galaxy S20 Plus Oppo Reno 4 SE

Beachtet, dass einige Geräte davon sowohl als 4G- als auch als 5G-Variante erhältlich sind. Es handelt sich natürlich jeweils um die Ausführungen, die den neuen Mobilfunkstandard unterstützen.

iPhone 12: Der Erfolg hält wohl an

Während das Note 20 Ultra den Platz an der Sonne schnell wieder räumen musste, könnte es sich das iPhone 12 dort gemütlich machen. Counterpoint Research geht von einer anhaltend hohen Nachfrage im vierten Quartal 2020 aus – besonders in der Weihnachtszeit. Aufgrund des verspäteten Marktstartes sei auch Anfang 2021 noch mit guten Verkäufen zu rechnen.

Den Marktforschern zufolge gebe es noch weitere drei Gründe für den Erfolg es iPhone 12. So habe sich die Nachfrage nach 5G-Smartphones besonders unter Apple-Nutzern aufgestaut. Den entscheidenden Anstoß hätten vor allem in den USA die Mobilfunkanbieter gegeben – und zwar durch attraktive Promo-Aktionen, im Rahmen derer das iPhone 12 besonders günstig erhältlich gewesen ist.

Außerdem sei das iPhone 12 in 140 Ländern erhältlich, während viele andere 5G-Smartphones offenbar nur in bestimmten Regionen Region verfügbar sind. Wahr ist aber auch, dass es sich einfach um ein hervorragendes Gerät handelt, wie wir in unserem iPhone-12-Test selbst haben feststellen dürfen.