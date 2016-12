Meizu Band: Neuer Fitness-Tracker des Unternehmens kostet 31 Euro

Mit dem Meizu Band hat das chinesische Unternehmen nun seinen zweiten Fitnesstracker nach dem Meizu Bong 2P vorgestellt, wie Android Authority meldet. Mit einem Preis von umgerechnet rund 31 Euro macht das Armband Xiaomis Mi Band 2 im Niedrigpreissegment Konkurrenz.

In ausgeschaltetem Zustand scheint das Meizu Band aus einem Stück Kunststoff geformt zu sein. Erst beim Einschalten offenbart sich ein OLED-Screen, der blau leuchtend die Zeit anzeigt. Für grafische Spielereien ist das Display vom Fitnesstracker allerdings zu niedrig aufgelöst, zumal monochrom, und dient im Zusammenspiel mit den integrierten Sensoren als Stoppuhr, Schrittzähler und Herzfrequenzmesser.

Nur bedingt wasserdicht

Via Bluetooth mit einem Smartphone verbunden, zeigt das Meizu Band zudem eingehende Anrufe an und lässt Euch Benachrichtigungen am Handgelenk verfolgen. Als Software nutzt der Fitnesstracker die Meizu Health App, die gleichzeitig als soziales Netzwerk für Sportbegeisterte fungiert: Träger des Wearables können etwa Ihre Erfolge messen sowie Trainingsroutinen austauschen und bewerten.

Mit einer Akkuladung soll das Meizu Band eine Woche lang durchhalten. Der Ladevorgang erfolgt kabellos über eine magnetische Vorrichtung. Dank IP67-Zertifizierung ist das Armband auch gegen Wasser sowie Staub geschützt und so wasserdicht wie beispielsweise das iPhone 7. Für ausdehnende Schwimm-Sessions oder Tauchgänge scheint das Meizu Band aber weniger geeignet zu sein, hält es der Kennziffer zufolge doch nur zeitweiligem Untertauchen im kühlen Nass stand. Das Unternehmen nimmt ab sofort Vorbestellungen entgegen; der Release soll am 8. Dezember 2016 erfolgen – zunächst aber nur in China. Über einen Launch in weiteren Ländern ist bislang nichts bekannt.