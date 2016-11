Meizu Pro 6 Plus soll Galaxy S7-Chip nutzen

Details zum Meizu Pro 6 Plus aufgetaucht: Das kommende Smartphone von Meizu hat sich nun bei der chinesischen Zertifizierungsbehörde blicken lassen, wie PlayfulDroid berichtet. Außerdem ist ein Eintrag in der Antutu-Datenbank aufgetaucht, der die angeblichen Specs des Smartphones enthüllt. Laut den Angaben soll das Gerät etwas mit dem Galaxy S7 von Samsung gemeinsam haben.

Laut den Angaben aus dem Antutu-Benchmark besitzt das Meizu Pro 6 Plus ein Display, das in QHD auflöst. Über die Größe des Bildschirms ist noch nichts bekannt. Der Namenszusatz "Plus" lässt allerdings darauf schließen, dass dieser wohl mindestens 5,5 Zoll in der Diagonale messen wird. Auch 32 GB Speicherplatz soll das Smartphone bieten. Ob noch eine Variante mit größerem internen Speicher erscheint, ist nicht bekannt. Hochauflösende Fotos und Videos soll die 12-MP-Hauptkamera ermöglichen, zudem stehe eine Frontkamera mit 5-MP-Auflösung zur Verfügung.

Exynos an Bord

Als Chipsatz soll ein Exynos 8890 von Samsung zum Einsatz kommen. Dabei handelt es sich um den gleichen Prozessor, der auch im Galaxy S7 verbaut wird, das seit dem Frühjahr 2016 im Handel erhältlich ist. Dem Chipsatz sollen 4 GB Arbeitsspeicher zur Seite stehen, vorinstalliert ist auf dem Meizu Pro 6 Plus angeblich noch Android 6.0.1 Marshmallow.

Noch ist allerdings nicht klar, ob diese Angaben der Wahrheit entsprechen. Dies könnte sich womöglich aber bald ändern: Angeblich soll das Meizu Pro 6 Plus Mitte Dezember 2016 vorgestellt werden. Womöglich wird dann auch geklärt, ob und wann das Smartphone nach Deutschland kommen könnte. Schon bei dem vor ein paar Wochen vorgestellten Meizu Pro 6S ist nicht klar, ob das Gerät überhaupt in Deutschland angeboten wird.