Michael-Jackson-Tribute-Konzert auf YouTube: Quincy Jones ist mit dabei

Zu Ehren von Michael Jackson strahlt YouTube in Zusammenarbeit mit dem südkoreanischen Musiklabel SM bald ein Tribute-Konzert live aus. Anlass ist das dreißigste Jubiläum des Hits "Man in the Mirror". Ein langjähriger Weggefährte des King of Pop hat jetzt dafür zugesagt.

Laut des Magazins Rolling Stone wird Quincy Jones einer der Musiker sein, die bei dem Konzert eine Neuinterpretation des Michael-Jackson-Songs "Man in the Mirror" zum Besten geben. Fans des King of Pop müssen hierzulande allerdings früh aufstehen, wenn sie den Live-Stream auf YouTube mitverfolgen wollen. Denn dieser soll am 20. Januar 2018 um 4 Uhr morgens unserer Zeit beginnen. Die Ausstrahlung erfolgt auf dem Channel von SM.

Konzert mit dem Michael-Jackson-Produzenten

Quincy Jones hat großen Anteil an Michael Jacksons erfolgreicher Karriere. Neben "Man in the Mirror" und dem dazugehörigen Album "Bad" hat er unter anderem auch die Michael-Jackson-LPs "Off the Wall" und "Thriller" produziert. "Man in the Mirror" ist die vierte Single-Auskopplung aus Michael Jacksons 1987 erschienenem siebten Studio-Album, das auch viele weitere Klassiker wie "Bad", "Smooth Criminal", "The Way You Make Me Feel" oder "Diry Diana" beinhaltet.

Neben Quincy Jones werden bei dem Gedenk-Konzert auch Myron McKinley, Verdine White und Ralph Johnson von "Earth, Wind and Fire" auftreten, sowie Siedah Garrett, die "Man in the Mirror" gemeinsam mit Glen Ballard geschrieben hat. Auf dem YouTube-Channel von SM hat das koreanische Musiklabel außerdem bereits eine Duett-Version von Garrett und der koreanischen Pop-Sängerin BoA veröffentlicht.