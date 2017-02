Microsoft HoloLens v3 für den Heimgebrauch soll 2019 erscheinen

Wer schon bald mit einem neuen Modell der Microsoft HoloLens gerechnet hat, muss sich unter Umständen auf eine noch längere Wartezeit einstellen: Die Mixed Reality-Brille soll erst 2019 in einer neuen Variante und als Retail-Version erscheinen. Angeblich wird sich das Warten aber lohnen.

Knapp zwei Jahre ist es her, seit Microsoft die HoloLens 2015 offiziell vorgestellt hat. Seitdem ist zwar die Entwickler-Version erhältlich, ein Modell für den "normalen" Nutzer ist allerdings noch nicht auf dem Markt. Womöglich hätte das Unternehmen mit Version 2 diesen Schritt getätigt. Dem Technik-Blog Thurrott zufolge soll Microsoft die Entwicklung des zweiten Modells aber gestrichen haben, um direkt an der dritten Version zu arbeiten. Dies will die Webseite von Insidern erfahren haben, die anonym bleiben wollen.

Microsoft ohne Konkurrenz

Die Entwicklung des dritten Modells der HoloLens soll durch diesen Schritt beschleunigt werden. Somit könnte 2019 eine Variante in den Händlerregalen stehen, die vermutlich auch über ein größeres Sichtfeld, eine bessere Akkulaufzeit und ein schmaleres Design verfügt. Offenbar kann sich Microsoft die nächsten zwei Jahre für Verbesserungen an der Mixed Reality-Brille auch Zeit nehmen; viel Konkurrenz gibt es derzeit noch nicht.

Zwar sollen auch Google und Apple jeweils an einer Mixed Reality- oder Augmented Reality-Brille arbeiten, viele Informationen existieren dazu jedoch noch nicht. Demnach hätte Microsoft ohne große Mitbewerber die Marktführung in diesem Bereich. Dadurch fehle auch der Anreiz, ein neues leicht verbessertes Modell der HoloLens in kürzester Zeit auf den Markt zu bringen. Es bleibt spannend, ob Microsoft die Zeit nutzt und bis 2019 den Vorsprung in dieser Technologie ausbauen kann – die Konkurrenz schläft jedenfalls voraussichtlich nicht.