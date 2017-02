Microsoft kündigt E3-Pressekonferenz an: Fokus auf Xbox Scorpio

Am Sonntag, den 11. Juni, hält Microsoft seine E3-Pressekonferenz – und damit einen Tag früher als gewohnt. Via Twitter bestätigte das Unternehmen aus Redmond den vorgezogen Termin und zeigte überdies, worauf der Fokus in diesem Jahr liegen wird.

Nicht wie üblich für Montag, sondern dieses Jahr schon für Sonntag lädt Microsoft zur Pressekonferenz im Rahmen der E3 in Los Angeles ein. Mit der Aufforderung “Mark your calendar. We've moved to Sunday” machte die Ankündigung am 15. Februar die Runde in den sozialen Medien.

Microsoft lenkt Aufmerksamkeit auf Project Scorpio

Nebst Terminankündigung zeigt die Nachricht das inzwischen wohlbekannte Bild eines Chips mit 4K-Aufdruck und Xbox-Logo. Das Bild wird von Microsoft immer dann gestreut und an die Medien gespielt, wenn Project Scorpio zur Sprache kommt.

Ausgehend von dem Bild - das sicherlich nicht zufällig ausgewählt wurde - können wir davon ausgehen, dass Microsoft ihre Pressekonferenz vorrangig der neuen Konsole widmen wird. Als Erscheinungszeitraum für das Xbox-One-Update hatte Microsoft Ende 2017 angepeilt. Eine größer angelegte Präsentation auf der E3 würde gut in diesen Fahrplan passen.

Ähnlich der PlayStation 4 Pro stellt die Scorpio ein Update der Xbox One mit aktualisierter Hardware dar. Während Sony im November 2016 ihr PlayStation-4-Update in Form der Pro-Variante veröffentlichte, schob Microsoft bereits im September die Xbox One S als Interimslösung mit HDR-Unterstützung dazwischen. Ansonsten ist die One S vergleichbar mit der normalen Xbox One. Mit der Scorpio will Microsoft ihre bislang leistungsstärkste Konsole bauen und damit sogar die PS4 Pro abhängen: Von “echtem 4K-Gaming” ist seitens Microsoft die Rede. Inwieweit der Anspruch der Wirklichkeit entspricht, wird die E3 zeigen.

Letztendlich entscheiden die Spiele, ob die Scorpio ein Erfolg wird. Denn selbst wenn Microsoft sich dieses Jahr auf der E3 ganz der Hardware widmet: Ohne exklusive Spiele bringt auch die stärkste Maschine nichts.