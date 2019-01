Microsoft Office nun einfacher für MacBook und Co. verfügbar

Der Mac App Store bietet ab sofort auch Office-Anwendungen: Ihr könnt ab sofort die bekannten Apps von Microsoft herunterladen – ohne Umwege, direkt aus dem App Store für MacBook und Co.

Somit stehen euch ab sofort für macOS die Anwendungen Word, PowerPoint, OneNote, Outlook, OneDrive und Excel auf einfache Weise zur Verfügung, wie Apple selbst in seinem Newsroom ankündigt. Damit sind nun alle Apps von Office 365 im Mac App Store erhältlich. Praktisch: Das Abo für Office 365 könnt ihr aus den Apps heraus erwerben. Entsprechend könnt ihr auf Wunsch nach dem Download direkt mit den Anwendungen arbeiten.

Leicht verspätet

"Wir freuen uns sehr, Microsoft Office 365 im komplett neuen Mac App Store in macOS Mojave anbieten zu können", sagt Phil Schiller, der bei Apple als "Senior Vice President of Worldwide Marketing" arbeitet. Mit dem ganzen Paket im Mac App Store sei es einfacher denn je, die "neueste und beste Version von Office 365" für Mac und Co. zu erhalten.

Ende 2018 hatte Microsoft angekündigt, die Office-Apps im Mac App Store zur Verfügung zu stellen, wie The Verge berichtet. Nun sind sie dort also mit einer kleinen Verspätung auch tatsächlich erhältlich. Anfang 2018 hat Microsoft die Office Suite für iOS mit neuen Funktionen ausgestattet. Seitdem könnt ihr zum Beispiel in Word, PowerPoint und Excel deutlich einfacher mit mehreren Personen an einem Dokument arbeiten.