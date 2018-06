Microsoft Surface Pro 6 soll runderneuertes Design erhalten

In den letzten Jahren sahen sich die Microsoft-Surface-Pro-Modelle alle sehr ähnlich

Um neue Microsoft-Tablets war es 2018 bisher relativ ruhig, das dürfte sich spätestens mit dem Surface Pro 6 ändern. Die Hardware soll in gut einem Jahr erscheinen und ein runderneuertes Design bekommen.

Über Jahre hinweg nahm Microsoft an seiner Surface-Pro-Serie nur geringfügige optische Änderungen vor. Das soll sich in Zukunft ändern. Das neue Modell erscheint zwar wohl erst Mitte 2019, doch es steht anscheinend fest, dass es deutlich anders aussehen wird als der Vorgänger. Das berichtet zumindest Mary Jo Foley von ZDNet. Weiter ins Detail geht die Microsoft-Expertin allerdings nicht. Das gilt auch für verbaute Komponenten und Preis.

Codename "Carmel"

Ob das neue Tablet wirklich Surface Pro 6 heißen wird, ist nicht bekannt. Microsoft ist zuletzt von seiner klassischen Namensgebung abgerückt und nannte seine letzte Generation nur Surface Pro (2017) statt zum Beispiel Surface Pro 5. Da das Unternehmen bei dem 2019er-Modell aber offenbar nicht nur im Inneren auf Neues setzt, sondern auch das Gehäuse-Design ändert, würde eine deutlichere Abgrenzung durchaus Sinn ergeben. Der Codename des Projektes lautet "Carmel", meldet Brad Sams von Thurrott.com.

Bis neue Geräte aus dem Hause Microsoft in den Handel kommen, müssen wir uns allerdings wohl nicht mehr allzu lange gedulden. In diesem Herbst dürften überarbeite Versionen des Surface Laptop und des Surface Pro (2018) erscheinen. Optisch dürfte hier alles beim Alten bleiben, vielleicht legt Microsoft dafür in puncto Hardware umso mehr zu.