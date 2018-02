Microsoft und Xiaomi entwickeln offenbar smarten Lautsprecher mit Cortana

Erscheinen bald Mi-Geräte mit Cortana? Angeblich wollen Microsoft und Xiaomi künftig im Bereich künstliche Intelligenz (KI) zusammenarbeiten. Entsprechend könnte die smarte Assistenz aus Redmond in smarten Lautsprechern aus China Einzug halten – und auch in Smartphones.

Microsoft und Xiaomi haben ein Dokument unterzeichnet, in dem die Kooperation in den Bereichen Cloud, KI und Hardware beschrieben wird, wie The Verge berichtet. Das US-Unternehmen soll es dem chinesischen Hersteller erlauben, auf die eigene Cloud zuzugreifen. So sollen hochwertigere Smartphones, Laptops und Lautsprecher für das Smart Home entstehen.

Unsere Empfehlung Beats Solo3 Wireless 8.2

Günstiger Lautsprecher mit Cortana

Xiaomi hat bereits einen smarten Lautsprecher im Angebot, der "Mi AI" heißt. Microsoft hat bislang erst ein Gerät dieser Art mitentwickelt, den "Harmon Kardon Invoke". Dieser könne es aber auf dem Markt nicht mit der starken Konkurrenz aufnehmen, wie zum Beispiel Google Home, Amazon Echo und jüngst auch dem HomePod von Apple.

Entsprechend könnten beide Unternehmen von der Zusammenarbeit profitieren: Xiaomi kennt sich im Bereich "kostengünstige Hardware" bestens aus, während Microsoft eine sehr gute Infrastruktur und die fortgeschrittenen Kenntnisse im Bereich KI in die Partnerschaft einbringen kann. Demnach könnte Cortana in Zukunft zum Beispiel auf Mi-Smartphones auftauchen – und auf einem Lautsprecher, der in der Herstellung kostengünstiger ist als zum Beispiel der HomePod.

Microsoft und Xiaomi sind nicht alleine: In Zukunft wird es voraussichtlich mehr Partnerschaften dieser Art geben. Im Rahmen der CES 2018 haben beispielsweise die Unternehmen Samsung und Tencent eine vergleichbare Kooperation begonnen. Es wird spannend sein zu sehen, inwieweit sich die Zusammenarbeit solcher Unternehmen auf künftige Produkte auswirkt.