Microsoft veröffentlicht Surface-Kopfhörer noch 2018

Mit den Surface Headphones hat Microsoft auf einem Event am 2. Oktober 2018 eigene kabellose Kopfhörer angekündigt. Offenbar erscheinen diese noch pünktlich zum diesjährigen Weihnachtsgeschäft. Unklar bleibt aber, ob das auch für Deutschland gilt. Zum Verkaufsstart hierzulande hält sich das Unternehmen noch bedeckt.

Die Surface Headphones können in den USA ab dem 15. November 2018 über den Microsoft Store vorbestellt werden. Kurz darauf startet dann am 19. November auch schon der Versand. Offiziell hat Microsoft wohl noch keinen Preis kommuniziert, gegenüber The Verge hat das Unternehmen jedoch die Summe von knapp 349 Dollar genannt.

Verkauf auch in Deutschland?

Auf der deutschen Webseite des offiziellen Microsoft Stores sind die Kopfhörer allerdings noch nicht zu finden. Es bleibt demnach unklar, ob und wann sie hierzulande erscheinen. Da auch die anderen Surface-Geräte hier erhältlich sind, ist eine Veröffentlichung in Deutschland aber nicht unwahrscheinlich. Die Surface Headphones könnten dann über 300 Euro kosten. Damit wäre das Gadget ähnlich teuer wie andere Premium-Kopfhörer – beispielsweise die Bose QuietComfort 35 II oder die Beats Studio3 Wireless.

Die Surface-Kopfhörer kommen im Over-Ear-Design, umschließen also vollständig die Ohren. Neben einer wohl hohen Soundqualität besitzt das Gadget eine regelbare Geräuschunterdrückung. So können Nutzer in 13 Stufen regeln, wie viel sie von ihrer Umgebung mitbekommen wollen. Zudem gibt es Touch-Flächen, um die Musikwiedergabe zu steuern. Der Akku soll bis zu 15 Stunden lang durchhalten. Für Sprachkommandos ist die Assistenz Cortana an Bord.