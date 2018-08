Microsoft Xbox One Controller: Phantom Black-Edition zeigt ihr Innenleben

Wer einen PC, eine Xbox One oder einen ihrer Ableger besitzt, kann sich über eine fehlende Auswahl an Controller-Designs von Microsoft nicht beklagen. Nun wurden erneut zwei Modelle angekündigt, von denen eines ganz besonders auffällig geraten ist.

Zwar heißt der erste der beiden Controller "Phantom Black", doch ist das Design des Xbox-One-Zubehörs sicher nicht entwickelt worden, damit es im Wohnzimmer übersehen wird. Das Eingabegerät besitzt nämlich ein Gehäuse aus dunklem Kunststoff, der stellenweise transparent ist und so einen Einblick auf die enthaltene Technik erlaubt. Das digitale Steuerkreuz und die Griffe des Controllers sind außerdem in einem helleren Farbton gehalten, die Rückseite ist schwarz. Als Verkaufspreis gibt Microsoft vorerst 69,99 Euro an. Erscheinen soll das Modell am 11. September 2018.

Passendes Produkt Microsoft Xbox One X

Auch mit Windows 10 kompatibel

Während die Bezeichnung des ersten Controllers also an einen Tarnkappenbomber erinnert, lautet der Name des zweiten Modells schlicht "Grau/Blau" – und der Name ist Programm. Auf der Vorderseite ist der Xbox-One-Controller hellgrau, Rückseite und Akzente sind in Blau gehalten, die Schultertasten sind hellgrau. Erhältlich ist dieses Modell Microsoft zufolge ab dem 9. Oktober, der Verkaufspreis wird vermutlich bei 64,99 Euro liegen.

Beide Eingabegeräte sind nicht nur mit der Xbox One, der Xbox One S und der Xbox One X kompatibel, sondern auch mit Windows-10-PCs verwendbar. Wer also lieber einen Desktop-PC oder ein Gaming-Notebook für Spiele verwendet und schon immer einen passenden Controller gesucht hat, der findet bei Microsoft zumindest eine große Auswahl an Designs. Außerdem können Spieler hier sogar ihren Controller selbst frei gestalten.