Microsoft Xbox One S All Digital: Sieht so die Konsole ohne Laufwerk aus?

Die Xbox One S All Digital ähnelt der Version mit Laufwerk (Bild) anscheinend stark

Microsofts nächste Konsole steht in den Startlöchern. Sie heißt offenbar Xbox One S All Digital – und unterscheidet sich in erster Linie durch den Verzicht auf ein Laufwerk von der aktuellen "S"-Ausführung. Wie das Gerät aussieht, soll der Tweet am unteren Ende dieses Artikels zeigen.

Auch optisch ähnelt die Xbox One S All Digital der Ausführung mit Laufwerk wohl stark. Dessen Wegfall ist der einzig erkennbare Unterschied. WinFuture zufolge wird die neue Konsole von Microsoft 229,99 Euro kosten. Damit wäre sie kaum günstiger als die Xbox One S mit Laufwerk. Eure Spiele speichert ihr angeblich auf einer 1 TB großen Festplatte. Ob diese Kapazität auf Dauer ausreicht, bleibt abzuwarten. Schließlich muss die Platte eure gesamte Spielesammlung beherbergen.

Kommt die Xbox One S All Digital im Mai?

Der Xbox One S All Digital soll ein weißer Wireless Controller beiliegen. Die Verpackung weise außerdem auf diverse Features hin, die auch die Standard-Version der Konsole bereits bietet: etwa auf die Unterstützung von 4K-Videos und HDR. Auf das fehlende Laufwerk mache Microsoft durch ein entsprechendes Symbol aufmerksam.

Auch das Erscheinungsdatum der Xbox One S All Digital will WinFuture bereits kennen: Die Konsole soll am 7. Mai 2019 in den Handel gelangen. Vorbestellungen werde Microsoft aber wohl schon deutlich früher entgegennehmen – vermutlich bereits in den nächsten Tagen. Angeblich stellt der Hersteller das Gerät am 16. April 2019 vor. Was haltet ihr von einer Konsole ohne Laufwerk?