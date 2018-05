Microsofts neue App verknüpft euer Smartphone mit eurem Computer

Den Inhalt des Smartphones auf dem PC anzeigen – dank neuer Microsoft-App: In den letzten Jahren gab es verschiedene Lösungsansätze, um Smartphone und PC einander näher zu bringen. Die neue App aus Redmond wählt nun einen anderen Ansatz: Spiegelung.

Auf der Build-Konferenz soll Microsoft eine neue App vorstellen, die schlicht "Your Phone" heißt, berichtet The Verge. Damit soll es möglich sein, den Inhalt des Smartphones auf den PC oder Laptop mit Windows 10 zu spiegeln. Auf diese Weise können Nutzer Inhalte wie Texte, Fotos oder Benachrichtigungen auf dem Rechner anzeigen lassen, die sich auf dem Smartphone befinden, ohne dieses in die Hand nehmen zu müssen.

Mehr Funktionen mit Android

Die App "Your Phone" soll es sowohl für das iPhone als auch für Android-Smartphones geben. The Verge zufolge gebe es dabei große Unterschiede, wie viele Features die Microsoft-Anwendung auf den PC spiegeln kann. Offenbar ist dies für Android-Apps deutlich einfacher als für iOS-Apps.

Microsoft will die App "Your Phone" angeblich noch Mitte Mai 2018 mit Teilnehmern am "Windows Insider"-Programm testen. Das Feedback sei dann entscheidend dafür, welche Features tatsächlich in Windows 10 Einzug halten. Derzeit befinde sich das nächste große Windows-Update in Planung (Codename "Redstone 5"), das im Herbst 2018 erscheinen könnte.

Schon mehrfach gab es Versuche, Smartphones mit entsprechendem Zubehör in PCs zu verwandeln. Beispiele dafür sind das HP Elite X3 mit Windows als Betriebssystem und das Dex Pad, das Samsung mit dem Galaxy S9 vorgestellt hat. Die neue Microsoft-App wählt einen etwas behutsameren Ansatz.