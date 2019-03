Mighty und Co.: Mit diesen Apps lernt ihr, euch selbst zu verteidigen

Eine App, um ein paar Kniffe beziehungsweise Tritte oder Griffe zur Selbstverteidigung im Ernstfall zu lernen? Das klingt nach einer ziemlich guten Idee. Schaden kann es sicher nicht, seine Skills hier zu stärken, um sich sicherer aber auch fitter zu fühlen. Denn die App Mighty verfolgt gleichzeitig Fitnessziele.

"Mighty Self Defense Fitness" – so heißt die englischsprachige App von Frauen für Frauen, die Kniffe zur Selbstverteidigung lernen und trainieren möchten. Mit der App, die bisher leider nur für iPhones verfügbar ist, können Nutzerinnen sechs Ziele verfolgen: fitter werden, den Körper kräftigen, Selbstverteidigung für den Ernstfall lernen, Belästigungen vorbeugen, das Selbstbewusstsein stärken und Angst abbauen. Bei den einzelnen Zielen kann man auch das Fitnesslevel beziehungsweise den Kenntnisstand angeben und so passendere Workouts oder Lektionen erhalten. Die App ist also Mental- und Fitness-Coach in einem und motiviert mit einem Trainingsplan samt täglichen Erinnerungen an die kurzen Workouts dazu, dran zu bleiben.

Passendes Produkt Samsung Galaxy S10

Digitale Selbstverteidigung zum hohen Preis

Das sollte man dann auch nutzen, immerhin ist das App-Abo nicht gerade günstig: Das Monatsabo kostet 9,99 Euro, für ein Jahr sind 59,99 Euro fällig und wer die App kaufen möchte, muss einmalig 199,99 Euro investieren. Bei den Abos müsst ihr 24 Stunden vor Ablauf kündigen, sonst verlängert es sich automatisch. Das gilt auch für die kostenlose-Probe-Woche, die euch vorab angeboten wird. Abonnentinnen erhalten einen vollständigen Selbstverteidigungskurs mit mehr als 200 Übungen und täglichen Kurz-Workouts per Video zum Mitmachen. Auch optisch macht die App einiges her. Equipment braucht ihr für das Training mit der App übrigens keins. Sie ist auch mit der Apple Watch kompatibel, so dass man Trainings und verbrannte Kalorien tracken kann.

Die App Mighty ist hübsch aufbereitet (© 2019 CURVED)

und bietet euch tägliche Workouts. (© 2019 CURVED)

Hier lernt hier Moves für Ernstfälle und werdet fitter. (© 2019 CURVED)









"5 Minuten Selbstverteidigung" von pure-life kostenlos und auf Deutsch

Wer sich lieber eine Gratis-App zum Erlernen von Moves zur Selbstverteidigung auf Deutsch aufs Handy lädt, der schaut sich "5 Minuten Selbstverteidigung" an. Die App für Android und iOS gehört zum Online-Fitnessstudio "pur-life". Dessen Gründer sowie Sportexperten Manuel Eckardt zeigt Nutzern, die noch gar keine Erfahrung mit Selbstverteidigung haben, die wichtigsten Grundlagen. Außerdem könnt ihr eure Schnelligkeit, Beweglichkeit und eure Fitness verbessern. Noch dazu stärkt der App-Kurs Körper und Geist und ist wirklich sehr informativ und liebevoll aufbereitet mit Lektionen für jeden Tag, Infokästen zum Nachschlagen und qualitativen Trainings-Tutorials.

Es muss ja nicht gleich Kampfsport sein – wie wäre es stattdessen mit Krav Maga? (© 2019 Getty Images/Caiaimage)

Krav-Maga-Apps für Fortgeschrittene

Wer tiefer einsteigen möchte in das Thema Selbstverteidigung, der findet zahlreiche Krav-Maga-Apps bei Apple wie Google. Viele verwechseln Krav Maga mit Kampfsport. Tatsächlich handelt es sich hier um ein reines Selbstverteidigungssystem, das aus dem israelischen Militär stammt. Es lehrt vor allem Schlag-, Griff- und Tritttechniken, aber auch Hebel und Bodenkampf. Wettkämpfe finden nicht statt. Stattdessen wird vor allem die Reaktionsfähigkeit und richtige Taktik unter Stress trainiert. Ziel ist es, Konflikten auszuweichen oder den Gegner zu entwaffnen. Alternativ könnt ihr euch auch einfach eine Alarm-App für Notfälle aufs Smartphone laden. Die macht Lärm, setzt Notrufe ab und ihr könnt Vertrauenskontakte hinterlegen, die euch in Ernstfällen orten können.