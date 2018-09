"Minecraft: Education Edition" ist nun für das iPad verfügbar

Premiere für "Minecraft: Education Edition" auf Geräten wie dem iPad 9.7 (2018): Die besondere Version des Spiels ist nun erstmalig für Apples Tablets erhältlich. Microsoft will damit eine breite Masse an möglichen Altersgruppen in der Schule ansprechen.

In den USA richtet sich "Minecraft: Education Edition" an den Bereich "K-12", wie 9to5Mac berichtet. Damit sind alle Schüler zwischen dem Kindergarten und der 12. Klasse gemeint. Insgesamt umfasst die Ausführung des Spiels über 400 Stundenpläne, Tutorials, Bewertungsmerkmale und vieles mehr. Damit eine Schule Zugang zu dem Spiel erhält, muss sie eine Lizenz für Microsoft 365 vorweisen können. Die App für das iPad ist im App Store von Apple zu finden.

Chemie, Biologie und Literatur

Bereits Ende August 2018 hat Microsoft angekündigt, "Minecraft: Education Edition" für das iPad herauszubringen. Mit dem Spiel sollen Lehrer ihren Schülern Inhalte spielerisch vermitteln können. Im Fokus stehen Microsoft zufolge die "Kern-Skills" für das 21. Jahrhundert. Dazu gehören die Fächer STEM – dabei handelt es sich um die US-Version von MINT, also Fächern aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.

So können Schüler in "Minecraft: Education Edition" beispielsweise das Periodensystem der Elemente nachbauen oder das Leben in den Ozeanen erforschen. Zudem gibt es Erlebniswelten im Bereich Literatur, etwa zu der "Schatzinsel" von Robert Louis Stevenson oder den Büchern von Roald Dahl ("Charlie und die Schokoladenfabrik"). Außerdem ist ein Export-Werkzeug vorhanden, mit dem erschaffene Inhalte in Mixed-Reality dargestellt werden können – oder dank 3D-Drucker zur Realität werden.