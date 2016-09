Minecraft: Education Edition – Release am 1. November

Gute Nachrichten für alle Schüler und Lehrer, die gerne schon mal während des Unterrichtes ein Computerspiel zocken wollten: Das beliebte Sandkasten-Game Minecraft kommt nun in einer Education Edition auf den Markt. In dieser Variante wird das Grundkonzept speziell auf das Zusammenspiel von Lehrern und Schülern ausgelegt.

Am 1. November 2016 soll der Release von Minecraft: Education Edition laut Caschys Blog erfolgen. Diese speziell für Schulklassen ausgerichtete Version soll Schüler spielerisch und kreativ an verschiedene Themen heranführen. Dafür stehen dem Lehrer diverse Tools zur Verfügung. Beispielsweise kann dieser vom Computer gesteuerte Charakter in die Welt setzen, die den Schülern Hinweise geben oder als Ratgeber fungieren. Projektziele und wissenswerte Informationen lassen sich über Tafeln in das Spiel integrieren.

Abo statt Kaufpreis

So können die Schüler Aufgaben erhalten, wie etwa ein Haus zu bauen oder gemeinsam einen Fluss umzuleiten. Lehrer können in Minecraft: Education Edition auch komplexere Projekte angehen, wie etwa die Planung und Umsetzung einer Stadt oder Farm. Auch lässt sich auf der Hersteller-Seite beispielsweise der Tempel von Artemis herunterladen, um einen digitalen Rundgang in der Geschichtsstunde zu ermöglichen. Möglichkeiten bietet das Videospiel also genug. Es lässt sich dank Mods und Sandkasten-Prinzip sogar ein funktionierendes Smartphone bauen. Gerade mit solchen Projekten könnte auch das Arbeiten in der Gruppe gefördert werden. Bisher sollen so bis zu 30 Schüler in einer virtuellen Welt zusammenarbeiten können.

Einen festen Kaufpreis gibt es für die Minceraft: Education Edition allerdings nicht. Pro Lizenz werden jährlich 5 Dollar fällig, um das Spiel in den Unterricht zu integrieren. Microsoft hat zudem versprochen, auch in Zukunft Updates mit neuen Features auszurollen. Für die Nutzung müsste ein Klassenraum allerdings mit halbwegs moderner Technik ausgestattet sein: Mindestens Windows 10 oder der macOS Sierra-Vorgänger El Capitan 10.11 sollte auf den Computern installiert sein. Ob es auch eine Pocket-Edition für Smartphones und Tablets geben wird, ist bisher noch nicht bekannt.