Mit Alexa könnt Ihr nun Amazon-Echos in anderen Räumen steuern

Alexa kann jetzt mit Alexa kommunizieren: Mit Eurem Amazon Echo könnt Ihr nun weitere smarte Lautsprecher in Eurem Haushalt ansteuern, auf denen die gleiche Assistenz zum Einsatz kommt. Um das neue Feature nutzen zu können, müsst Ihr jedoch eine Einstellung vornehmen.

Ihr könnt mit Amazon Echo ab sofort ein Gerät mit Alexa steuern, das sich etwa in einem anderen Raum befindet, wie Caschys Blog berichtet. Dafür verwendet Ihr Sprachbefehle wie beispielsweise "Alexa, spiele beliebte Songs aus den 80ern in der Küche". Der entsprechende smarte Lautsprecher sollte Euch dann im genannten Raum mit den Hits vergangener Tage beschallen.

Geräte hören nur auf Ihren Namen

Auch andere Sprachbefehle, wie etwa zur Regelung der Lautstärke, könnt Ihr so an ein Amazon Echo, Echo Dot oder ein anderes Alexa-Gerät durchgeben, ohne dass Ihr Euch im selben Raum befinden müsst. Natürlich weiß Euer smarter Lautsprecher aber nicht von selbst, wo er sich gerade befindet. Ihr müsst zur Nutzung dieser Fernsteuerung also Gerätenamen wählen.

Einen Namen könnt Ihr in der Alexa-App unter "Einstellungen | [Amazon Echo Name] | Allgemein | Gerätename" eingeben. Dabei ist egal, ob Ihr Bezeichnungen wie "Schlafzimmer", "Königreich" oder sogar Kosenamen verwendet. Wichtig ist, dass Ihr Eure smarten Lautsprecher nicht doppelt benennt, damit der Sprachbefehl das richtige Gerät erreicht. Offenbar handelt es sich bei diesem Feature aber noch nicht um die Multi-Room-Funktion, die derzeit noch in Arbeit sein soll.