Mit Android 8.1 Oreo schießt ihr in Games nur noch daneben

Gamer werden sich über Android 8.1 Oreo vermutlich nicht freuen: Das jüngste Update für das Betriebssystem von Google verursacht offenbar Eingabefehler auf manchen Smartphones. Vor allem beim Spielen dürfte dies für Frust sorgen.

Etliche Nutzer beklagen in verschiedenen Foren, dass nach der Installation von Android 8.1 Oreo die Multi-Touch-Eingabe auf ihrem Smartphone nicht mehr funktioniert, berichtet PhoneArena. Sobald der Bildschirm nach dem Update mit mehreren Fingern berührt wird, soll das Bild anfangen zu springen. Vor allem bei Shootern aus der Ich-Perspektive kann dies sehr unangenehm sein; oder wenn ihr etwa in der Foto-App einen Bildausschnitt vergrößern möchtet. Das YouTube-Video am Ende dieses Artikels zeigt, wie nervig die Auswirkungen des Bugs sein können.

Lösung in Arbeit

Bereits in einer Entwickler-Preview von Android 8.1 Oreo soll das Problem aufgetaucht sein. Wieso es der Multi-Touch-Bug aber auch in die finale Version des Updates geschafft hat, ist ein Rätsel. Wenn ihr von dem Problem betroffen seid, kann offenbar der Downgrade auf Android 8.0 helfen. Es scheint sich also um ein Problem zu handeln, das mit einem künftigen Update aus der Welt geschafft werden kann.

Google scheint den Bug zu kennen und bereits an einer Lösung zu arbeiten. Bleibt zu hoffen, dass Smartphone-Gamer nicht allzu lange auf die entsprechende Aktualisierung warten müssen. Die wichtigste Neuheit in Android 8.1 Oreo ist von dem Problem allerdings nicht betroffen: das überarbeitete Burger-Emoji.