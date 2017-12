Mit dem Amazon Fire TV könnt ihr jetzt durchs Netz surfen

Wer schnell mal eben vor dem Fernseher eine Kleinigkeit im Internet nachsehen wollte, der zückte bisher wahrscheinlich das Smartphone oder das Tablet. Wie Amazon stolz mitteilt, haben alle Fire-TV-Nutzer nun auch die Möglichkeit, direkt einen Browser auf dem Streaming-Gadget zu starten.

Dabei habt ihr sogar die Wahl, welchen Browser ihr verwenden möchtet: Neben dem Ende November veröffentlichten Silk Browser, der aus Amazons eigener Entwicklung stammt, hat auch Firefox einen zu Fire TV kompatiblen Browser veröffentlicht. Beide Anwendungen sind in der App-Übersicht von Fire TV zu finden und können kostenlos heruntergeladen und installiert werden.

Für alle Fire-TV-Geräte

Wie Amazon mitteilt, starten die Browser für Fire TV am 20. Dezember in mehr als 100 Ländern durch und bringen das Web damit weiträumig auf die großflächigen Bildschirme im Wohnzimmer. Auch in Deutschland sollen beide Anwendungen für Fire TV direkt zum Download bereitstehen.

Hieß es Ende November noch, dass der Silk Browser von Amazon noch nicht auf allen Ausführungen von Fire TV läuft, so sieht dies nun anders aus: Wie das Unternehmen berichtet, soll Silk auf allen Varianten, also auf allen Streaming-Boxen und -Sticks, laufen. Dazu zählt natürlich auch der neuste Ableger von 2017, der wie Apple TV 4K neben 4K auch HDR unterstützt.