Mit dem HomePod könnt ihr smarte Thermostate von tado steuern

Am 18. Juni 2018 erscheint der Apple HomePod endlich auch in Deutschland. Gerade zu dieser Jahreszeit nutzen wohl nur wenige von euch die Heizung in den eigenen vier Wänden. Doch falls ihr Thermostate von tado besitzt, habt ihr zumindest die Möglichkeit, mit dem smarten Lautsprecher auf Kommando für Wärme zu sorgen – spätestens im Winter könnte das nützlich werden.

Womöglich wollt ihr bei sommerlichen Temperaturen die Heizung zwar eher aus- statt einschalten, doch sobald der HomePod hierzulande erschienen ist, klappt das mit Siri direkt. Sind die Thermostate von tado über Apple HomeKit eingerichtet, könnt ihr laut Pressemitteilung Kommandos wie "Siri, stelle die Temperatur im Schlafzimmer auf 23 Grad" verwenden.

Auch über iPhone möglich

Eine große Überraschung dürfte es nicht sein, dass ihr mit dem HomePod tado-Geräte ansteuern könnt. Die smarten Produkte des Herstellers bieten schon seit geraumer Zeit Unterstützung für Apple HomeKit. Wenn ihr den smarten Lautsprecher von Apple also gar nicht besitzt, könnt ihr den Thermostaten über Siri auf eurem iPhone oder iPad Befehle erteilen.

Dem Hersteller zufolge könnt ihr sogar Szenen für mehrere Thermostate konfigurieren. So ist es möglich, die Temperatur in mehreren Räumen mit nur einem einzigen Befehl zu verstellen. Das dürfte besonders praktisch sein, wenn ihr die Heizung in jedem Raum etwa ausschalten möchtet. Ihr könnt das Ganze nicht nur mit einem HomePod bequem vom Sofa aus machen: Die smarten Gadgets von tado unterstützen auch Amazon Alexa und Google Assistant.