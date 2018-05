Mit diesem Gadget verbindet ihr AirPods mit einem Kopfhöreranschluss

Die Apple AirPods mit allen möglichen Geräten nutzen: Die Apple-Kopfhörer sind von Haus aus nicht mit allen möglichen Audio-Abspielgeräten kompatibel. Ein Gadget namens "AirFly" will dies nun ändern und ermöglicht die Verbindung zum klassischen Kopfhöreranschluss.

Die Anwendungsmöglichkeiten für AirFly sind vielfältig: Twelve South bewirbt den Dongle unter anderem für den Einsatz im Fitnessstudio oder im Flugzeug. An beiden Orten gibt es mitunter Unterhaltungsangebote, die allerdings auf einen 3,5-mm-Klinkenanschluss setzen. Dank des Gadgets könnt ihr eure kabellosen AirPods mit den entsprechenden Abspielgeräten verbinden, obwohl diese von Apple ursprünglich nicht dafür gedacht sind.

Preis liegt bei 45 Euro

Der Akku des AirFly-Dongles soll laut Hersteller bis zu acht Stunden am Stück halten – und damit länger als Apple Kopfhörer selbst. Das Aufladen erfolgt anschließend über USB. Das Gadget kostet in den USA zum Start knapp 40 Dollar, in Europa soll das Gerät für 45 Euro erhältlich sein, wie Engadget berichtet. Vorbestellte Geräte sollen ab Montag, dem 21. Mai 2018 ausgeliefert werden.

Apples AirPods genießen einen guten Ruf als leistungsstarke Kopfhörer mit gutem Klang; allerdings funktionieren sie nur mit Abspielgeräten, die Bluetooth unterstützen. Dieses Manko will Twelve South mit AirFly beheben. Der Dongle hat allerdings auch Nachteile: Die Herstellung der Verbindung mit den Kopfhörern ist etwas aufwendiger als es zum Beispiel bei einem iPhone der Fall ist. Außerdem müsst ihr ein iPhone neu synchronisieren, nachdem ihr AirFly benutzt habt.