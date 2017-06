Mit diesem Gadget wird Amazon Alexa zum Einkaufshelfer

Mit dem Magneten könnt Ihr Amazon Dash Wand am Kühlschrank befestigen

Einkaufen von zu Hause aus wird noch leichter: Amazon bringt mit Dash Wand und integrierter Assistentin Alexa ein Gadget heraus, das Euch das Shoppen so einfach wie möglich machen soll. Der kleine Stick bietet zudem ein paar Funktionen, die von Echo und Echo Dot bekannt sind.

Amazon Dash Wand ist kleiner als eine Fernbedienung, soll aber nicht nur dank der Alexa-Integration einen deutlich größeren Funktionsumfang bieten. Wie der Produktseite des Online-Versands zu entnehmen ist, kann das Gadget Barcodes scannen und das entsprechende Produkt für Euch bestellen. Die smarte Assistentin ist beispielsweise für das Finden von Rezepten und Umrechnungen von Einheiten zuständig, kann aber wie auf Echo auch beispielsweise Restaurants in der Umgebung finden.

In diesem Artikel o2 feiert 15. YOUbiläum

Praktisch umsonst

Amazon Dash Wand ist wasserdicht, um noch besser für den Einsatz in der Küche geeignet zu sein. Laut Hersteller sei das Design insgesamt auf "Robustheit" ausgelegt. Der Stick mit Alexa-Integration verfügt zudem über einen Magneten, sodass Ihr ihn zum Beispiel am Kühlschrank befestigen könnt. Zum Release gibt es Dash Wand zumindest in den USA praktisch umsonst: Die Kosten von 20 Dollar werden für den nächsten Einkauf bei Amazon gutgeschrieben. Ob und wann das Gerät auch hierzulande erscheint, ist noch nicht bekannt.

Für die Einrichtung des Gadgets benötigt Ihr einmalig Euer iPhone oder Android-Smartphone sowie das Passwort für das häusliche WLAN, mit dem der Stick verbunden wird. Erst kürzlich haben Forscher Alexa zur "intelligentesten Sprachassistenz" gekürt – vor Apples Siri, Microsofts Cortana und Google Now.