Mit einem iPhone zahlt ihr beim Carsharing von Sixt offenbar mehr

Bei Apple ist es schon Frühling: iPhone- und iPad-Hüllen sind nun in mehreren neuen Farben erhältlich. Auch weitere Apple-Watch-Armbänder gibt es nun.

Apple: Spei­cher-Upgrade bei MacBook und Co. ab sofort güns­ti­ger Lars Wertgen 20.03.19

Wer Apple-Produkte kauft, muss in der Regel reichlich Geld in die Hand nehmen. Für MacBook und Co. hat der Hersteller nun aber die Preise gesenkt.