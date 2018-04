Mit eurem Amazon Echo könnt ihr nun Durchsagen in eurem Haushalt machen

Diese Funktion macht euer Leben mit Amazon Echo noch bequemer: Alexa übernimmt für euch jetzt Durchsagen und lässt euch mit Familienmitgliedern kommunizieren, ohne dass ihr durch das ganze Haus laufen müsst.

Mit Alexa Announcements sagt ihr zum Beispiel "Alexa, kündige an, dass das Essen fertig ist" und der digitale Butler verkündet in allen Räumen, in denen ein Amazon Echo steht: "Das Essen ist fertig." Die Echo-Geräte, ob Echo Dot oder Echo Show, müssen natürlich alle miteinander vernetzt sein. Alternativ sagt ihr "Alexa, sage allen …" oder "Alexa, sende …"

Deutschland muss warten

Das Feature dürfte insbesondere in größeren Haushalten und für Nutzer von mehreren Echo-Geräten interessant sein. Neben den Announcements könnt ihr mit Amazon Echo auch über Anrufe, Videoanrufe, Nachrichten und Drop In kommunizieren. Wie so oft müssen wir uns hierzulande allerdings noch etwas gedulden. Das Feature rollt zunächst nur in Kanada und den USA aus, berichtet TechCrunch. In Deutschland dürften die Durchsagen dann in naher Zukunft möglich sein.

Das gilt auch für die erweiterten Routinen, die Amazon diese Woche in Nordamerika veröffentlichte. Alexa nimmt in die kombinierten Aktionen nun auch Musik, Podcasts und Radioshows auf. Mit nur einem Kommando könnt ihr so etwa das Licht einschalten und gleichzeitig einen Song abspielen lassen. Zukünftig wird euer persönlicher Helfer zudem Befehle wortlos bestätigen. Das mitunter störende "Okay" lässt sich wohl schon bald deaktivieren.