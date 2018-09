Mit Google Maps könnt ihr ab sofort Gruppen-Ausflüge planen

Google Maps erleichtert die Reiseplanung: Ab sofort könnt ihr den Kartendienst nutzen, um zusammen mit Freunden und Familie einen Ausflug vorzubereiten. Damit könnten viele Textnachrichten überflüssig werden, die aktuell oftmals für eine solche Unternehmung gebraucht werden.

Ihr könnt nun mit Google Maps eine Liste aus Orten erstellen, die ihr gerne besuchen möchtet, berichtet TechCrunch. Also zum Beispiel eine Auflistung mehrerer Restaurants für einen Abend mit der Familie. Die Liste schickt ihr dann an alle Beteiligten – und diese können dann demokratisch abstimmen, welches Lokal besucht werden soll. Eingeladene Personen können auch Vorschläge hinzufügen oder entfernen.

AR-Reiseführer mit Vorschlägen

Bereits im Mai auf der I/O 2018 hat Google den Plan vorgestellt, seinen Kartendienst um das Gruppen-Planungs-Feature zu erweitern. Langfristig soll Google Maps zu einem Augmented-Reality-Reiseführer werden. Dazu dient das Vorschaubild der Kamera, das interessante Orte benennt. Unter dem Tab "Für dich" könnt ihr nachsehen, was in eurem Viertel so los ist. Außerdem will Google euch anhand der besuchten Orte Vorschläge machen, was euch noch gefallen könnte.

Für die Kommunikation mit Freunden ist noch ein anderes Feature der Smartphone-App praktisch: So sendet Google Maps seit August 2018 neben eurem Standort auch den Status des Akkus mit. Auf diese Weise wissen eure Kontakte unter Umständen direkt darüber Bescheid, dass ihr nicht mehr lange auf Nachfragen antworten könnt – sollte sich der Ladestand des Akkus bereits dem Ende zuneigen.