Mit Instagrams Emoji-Slider könnt ihr Freunde nach ihrer Meinung fragen

Instagram hat eine Sticker-Spielerei vorgestellt, mit der ihr eure Beiträge mit neuem Leben füllt. Durch Emoji-Slider integriert ihr in eure Fotos und Videos Blitzumfragen, die eure Freunde mit einem Schieberegler beantworten.

Wie sehr liebt ihr Pizza? Wie gerne hört ihr die neue Single von Calvin Harris? Wie gefällt euch die Netflix-Serie "The Rain"? Die Foto-App bietet euch unendliche Fragestellungen, mit denen ihr innerhalb einer Instagram Story die Meinung eurer Freunde und Follower einholt. Diese reagieren über einen Schieberegler. In einer Übersicht seht ihr, wer sich an der Umfrage beteiligt hat, wie weit jeder Einzelne den Balken auf Mini- oder Maximum gesetzt hat und wie die durchschnittliche Intensität ist.

So nutzt ihr die Emoji-Slider

Um eine Umfrage zu erstellen, sucht ihr für eure Story zunächst ein Foto oder ein Video aus und wählt über die Sticker-Auswahl einen Emoji-Slider an. Diesen könnt ihr frei in eurer Aufnahme platzieren. Nun gebt ihr eure Frage ein und wählt aus einer der vorgeschlagenen Emoji-Grafiken aus, die eure Freunde und Follower bei der Beantwortung nach links oder rechts schieben. Solltet ihr in dem Foto-Netzwerk auf eine solche Umfrage stoßen, tippt ihr einfach auf den Emoji, schiebt ihn nach links oder rechts und lasst los. Kurz darauf seht ihr, wie die anderen Nutzer bisher im Schnitt geantwortet haben.

Verfügbar ist das Feature für Android und iOS ab Instagram-Version 44. Zuletzt stellte der Mutterkonzern Facebook für seine Foto-App bereits einige neue Funktionen vor, darunter ein Video-Chat-Feature. In Zukunft sollt ihr über Instagram zudem Kino-Tickets kaufen und Tische reservieren können.