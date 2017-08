Mit Tinder Gold seht Ihr, wer Euch gelikt hat

Ab sofort steht Tinder-Nutzern auf iOS-Geräten eine neue Funktion zur Verfügung. „Likes You“ lässt Euch bereits vor dem Wischen sehen, wer Interesse an einer romantischen Beziehung mit Euch hat. Voraussetzung dafür ist allerdings ein kostenpflichtiges Upgrade auf Tinder Gold, die neue Premium-Variante des Dating-Dienstes.

Tinder Gold soll die Suche nach der besseren Hälfte in Zukunft noch komfortabler gestalten. Dank der integrierten „Likes You“-Funktion müsst Ihr Euch nun nicht mehr wie bisher durch etliche Profile wischen, um zu sehen, wer Euer Profil gelikt hat. Stattdessen präsentiert Euch die Premium-Variante der Dating-App all Eure potenziellen Matches bereits bevor Ihr Eure Entscheidung trefft, wie das Unternehmen in einem Blogpost schreibt.

Pay-to-Love: Premium-Funktionen für Tinder-User

Wie The Verge berichtet, wird die neue Gold-Variante als Upgrade für das bereits seit 2015 verfügbare kostenpflichtige Tinder-Plus-Abonnement angeboten. Für umgerechnet etwas mehr als vier Euro sollen dessen Nutzer in den USA Zugriff auf das neue „Likes You“-Feature erhalten. Wer bisher nur die Gratis-Variante verwendet und Tinder Gold nutzen möchte, bekommt also auch Zugriff auf die Plus-Funktionen.

Zu den Premium-Features zählen etwa unbegrenzte Likes, fünf „Super-Likes“ pro Tag, mehr Gestaltungsmöglichkeiten für Euer Profil und die Option, Wischgesten zurückzunehmen. Durch den einmal pro Monat möglichen „Boost“ könnt Ihr außerdem Euer Profil 30 Minuten lang prominent in der Suche anzeigen lassen. Der Suchradius lässt sich wiederum mit dem ebenfalls im Angebot enthaltenen „Reisepass“ erweitern, sodass Ihr Euch auch mit Leuten verabreden könnt, die sich nicht in Eurer Nähe aufhalten. Tinder Gold ist ab sofort weltweit für iOS erhältlich, die Android-Version soll aber zumindest in den USA nächsten Monat folgen.