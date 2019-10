MIUI 11 Update: Diese Xiaomi-Smartphones bekommen es zuerst

Viele Nutzer von Xiaomi-Smartphones können aufatmen: Ab heute werden die ersten Geräte durch das MIUI 11 Update mit der hauseigenen Benutzeroberfläche bestückt – angefangen in Indien. Hier erfahrt ihr, welche Geräte das Update zuerst erhalten.

MIUI 11, die hauseigene und auf Android basierende Benutzeroberfläche von Xiaomi, steht für ein minimalistisches, dafür intuitives und buntes Design. Lange wurden Xiaomi-Nutzer im Dunkeln darüber gehalten, wann sie sich denn über das nächste Update freuen können, bis am 10. Oktober Xiaomi die Bombe endlich platzen ließ. Und das mit einem ebenso minimalistischen Tweet.

MIUI 11 Update ab heute verfügbar

Heute also sollen die ersten Xiaomi-Smartphones das MIUI 11 Update bekommen, zumindest in Indien. Doch welche Geräte das sein sollen, ließ das chinesische Unternehmen noch nicht verlautbaren – bis heute. Wie Android Central berichtet, soll das Update in den nächsten zwei Monaten für insgesamt 28 Geräte verfügbar sein. Interessant: Redmi-Geräte, die in den letzten zwei Jahren auf den Markt gebracht wurden, sollen überwiegend zuerst für das Update berechtigt sein. MIUI 11 soll zunächst in vier Wellen ausgerollt werden:

1. Welle : 22. – 31. Oktober

POCO F1

Redmi K20 (Xiaomi Mi 9T)

Redmi Y3

Redmi 7

Redmi Note 7

Redmi Note 7s

Redmi Note 7 Pro

2. Welle : 4. – 12. November

Redmi K20 Pro (Xiaomi Mi 9T Pro)

Redmi 6

Redmi 6 Pro

Redmi 6A

Redmi Note 5

Redmi Note 5 Pro

Redmi 5

Redmi 5A

Redmi Note 4

Redmi Y1

Redmi Y1 Lite

Redmi Y2

Redmi 4

Mi Mix 2

Mi Max 2

3. Welle: 13. – 29. November

Redmi Note 6 Pro

Redmi 7A

Redmi 8

Redmi 8A

Redmi Note 8

4. Welle: 18. – 26. Dezember

Redmi Note 8 Pro

MIUI 11: Diese Neuerungen bietet Xiaomi

Damit werden sich die meisten Besitzer von Xiaomi-Smartphones noch ein wenig gedulden müssen, bis auch sie das langersehnte Update erhalten. Doch es soll sich lohnen. Denn wie der Hersteller bereits verraten hat, soll die neue Benutzeroberfläche aufgeräumter sein und sich auf das Wesentliche konzentrieren.

Dazu sollen die Schriftarten angepasst werden können. Sie sollen sich dynamisch skalieren lassen. Nutzer von Xiaomi-Smartphones können Größe und Stärke der Buchstaben über einen Schieberegler ändern. In MIUI 10 lässt sich dagegen nur die Schriftgröße einstellen.

Darüber hinaus führt Xiaomi mit dem MIUI 11 Update zusätzliche Möglichkeiten ein, Always-on-Displays zu gestalten. Zu den weiteren Neuerungen zählen Xiaomis Office-Apps, die Übertragung von Bildschirminhalten auf externe Displays und der sogenannte Ultra-Batterie-Sparmodus. Letzterer soll es ermöglichen, ein Smartphone selbst dann noch einen ganzen Tag lang zu nutzen, wenn der Akku nur noch zu fünf Prozent geladen ist.