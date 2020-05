Dark Mode 2.0 und vieles mehr – bis zum Release von MIUI 12 dauert es offenbar nicht mehr lange. Xiaomi hat im Internet ein Bilderrätsel veröffentlicht, das auf den Termin für den Rollout hinweist. Demnach steht das Update schon in naher Zukunft für Smartphones wie das Xiaomi Mi 10 zur Verfügung. Am Ende des Artikels findet ihr eine Liste mit den Geräten, die das Update erhalten.



Es handele sich um eine "sehr wichtige Nachricht", wie Xiaomi auf Twitter bekannt gibt. Wer das Rätsel lösen könne, solle sich an diesen bedeutenden Tag erinnern. Daneben erscheinen die Hashtags "MIUI" und "MIUI12". Darunter ist ein Zahlen-Bilder-Rätsel zu sehen. Und obwohl offenbar zwei verschiedene Figuren für eine Zahl stehen, ist die Antwort 19. Ihr findet den Tweet weiter unten in diesem Artikel.

MIUI-12-Rollout am 19. Mai

Offenbar erscheint MIUI 12 also am 19. – und obwohl der Monat nicht angegeben ist, müsse es sich laut GSMArena um den 19. Mai 2020 handeln. Darüber hinaus solle das Update an diesem Termin auf der ganzen Welt erscheinen. Sollte dies stimmen, könnt ihr die neue Version der Benutzeroberfläche schon in wenigen Tagen auf eurem Xiaomi-Smartphone installieren.

MIUI 12 basiert weiterhin auf Android 10, bringt aber gegenüber MIUI 11 zahlreiche visuelle Verbesserungen mit. Dazu gehören unter anderem neue Animationen und der lang erwartete Dark Mode 2.0. Dieser soll nun auch endlich für Drittanbieter-Apps eine dunklere Darstellung ermöglichen, die sich automatisch an das Umgebungslicht anpasst. Der Modus hat außerdem Auswirkungen auf Schärfe und Größe von Schriften.

Diese Smartphones erhalten das Update

Neben den zahlreichen Features hat Xiaomi bereits einen groben Fahrplan für das Update bekannt gegeben. Demnach erhalten MIUI 12 zeitnah nach dem Release:

Xiaomi Mi 10 (Pro/Youth Edition)

Xiaomi Mi 9 (Pro/Explorer Edition)

Xiaomi Redmi K30 (Pro/Zoom Edition)

Xiaomi Redmi K20 (Pro) – in Deutschland Mi 9T (Pro) genannt

In der zweiten Welle werdet ihr MIUI 12 dann auf folgenden Smartphones installieren können:

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi 8 (Explorer Edition)

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Xiaomi Redmi Note 7 (Pro)

Xiaomi Mi CC9

Xiaomi Mi CC9 Pro – in Deutschland Mi Note 10 (Pro) genannt

Anschließend können Besitzer folgender Geräte mit der Aktualisierung rechnen: