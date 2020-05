Xiaomi demonstriert die Features von MIUI 12: Am 19. Mai 2020 ist es so weit – dann bekommen wir das große Update für Xiaomi-Smartphones endlich in Aktion zu sehen. Wir verraten euch, wie ihr den Live-Stream zu dem weltweiten Vorstellungs-Event ansehen könnt.

Zwar hat Xiaomi schon Details zu dem Update auf MIUI 12 verraten. Doch am 19. Mai 2020 enthüllt das Unternehmen aus China seine neue Benutzeroberfläche für Android in einem speziellen Event vor der ganzen Welt. Um 14 Uhr beginnt die Präsentation, die ihr unter anderem auf dem YouTube-Kanal des Unternehmens ansehen könnt. Ihr findet den Stream am oberen Ende dieses Artikels. Alternativ könnt ihr einen der Social-Media-Kanäle von Xiaomi nutzen. Deutsche Untertitel gibt es etwa auf Facebook.

MIUI 12: Dark Mode 2.0 und Systeminformationen

Ende April 2020 hat Xiaomi MIUI 12 schon vor der heimischen Presse enthüllt. Das am sehnlichsten erwartete Feature der neuen Benutzeroberfläche ist sicherlich der sogenannte "Dark Mode 2.0". Im Gegensatz zu dem bereits verfügbaren Dark Mode hat der neue Modus nicht nur Auswirkungen auf die Helligkeit der Benutzeroberfläche, sondern in manchen Apps auch auf die Schrift. Dadurch soll vor allem die Lesbarkeit verbessert werden.

Praktisch ist außerdem die Möglichkeit, in MIUI 12 viele Informationen zum System zu erhalten – und zwar in grafisch ansprechender Form. Anhand von Grafiken und Diagrammen könnt ihr so zum Beispiel auf einen Blick sehen, womit ihr eure Zeit am Bildschirm des Smartphones verbracht habt – oder welche Apps am meisten Speicherplatz benötigen.

Xiaomi Mi 9T Pro in der ersten Welle

Zu den Neuerungen von MIUI 12 gehören außerdem neue Wallpaper und Animationen. Darüber hinaus bringt die neue Benutzeroberfläche Erweiterungen für die Gestensteuerung eures Smartphones mit. So könnt ihr zum Beispiel auf eingehende Nachrichten antworten, ohne die App verlassen zu müssen, die ihr gerade benutzt.

Ob auch der Rollout von MIUI 12 direkt am 19. Mai 2020 anläuft, ist noch nicht bekannt. Xiaomi hat bereits einen Fahrplan für das Update bekannt gegeben. Demnach sollen die ersten Smartphones das Update im Juni dieses Jahres erhalten. Zur ersten Welle gehören beispielsweise die Geräte der Mi-10- und Mi-9-Serie. Auch das erfolgreiche Xiaomi Mi 9T (Pro) ist demnach schon im Juni dabei.