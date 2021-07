Es scheint als dürften sich die zukünftigen Nutzer von MIUI 13 über eine weitere Neuerung freuen. Ein wichtiger Teil des Betriebssystems von Xiaomi-Smartphones soll unter anderem ein überarbeitetes Design spendiert bekommen. Wie es aussehen soll, verraten wir euch hier.

Xiaomi legt traditionell viel Wert auf das Äußere. Der chinesische Hersteller orientiert sich gerne am schicken Design von Apple. So erinnert das Aussehen von Umgebung und Apps im hauseigenen Betriebssystem oft an das kalifornische Vorbild. Das scheint nun auch auf das Control-Center aus dem kommenden MIUI 13 zuzutreffen.

Ein Bild in dem Tweet stammt ursprünglich aus dem chinesischen Netzwerk Weibo und zeigt die möglichen Neuerungen. Falls es sich bei dem Screenshot um das tatsächliche Redesign handeln sollte, können wir schnell erkennen, dass sich Xiaomi weiterhin auf runde Schaltflächen im Apple-Look zu besinnen scheint.

Control-Center in MIUI 13

Neben den leichten optischen Neuerungen fällt vor allem der Teil im linken oberen Eck auf. Hier werden wohl Datenverbrauch, Finanzinfos, Schritte und Nutzungsdauer angezeigt. Sollten diese Infos direkt im Control-Center angezeigt werden, könnte das für den ein oder anderen Nutzer durchaus praktisch sein. Darüber hinaus soll euch bekannte Kost geboten werden: Helligkeit und Lautstärke lassen sich wie gewohnt per Slider einstellen und weitere Einstellungen per Knopfdruck aktivieren oder deaktivieren.

MIUI 13 im August 2021

Auf Weibo stößt man nach kurzer Recherche auf einige weitere mögliche Designs des Kontrollzentrums von MIUI 13. Ob es sich bei dem besagten Screenshot also tatsächlich um das finale Design handelt, ist weiterhin Spekulation. Wir gehen davon aus, dass die neueste Version des Xiaomi-Betriebssystems im August 2021 erscheinen wird.

Die Gerüchte sprechen eine eindeutige Sprache: Das Netz erwartet für den kommenden Monat einige Geräte des bekannten Herstellers. So soll es neue Smartphones und Tablets geben, die dann wohl auch werksseitig mit MIUI 13 ausgestattet werden könnten. Doch auch Besitzer von bereits erschienenen Xiaomi-Geräten dürfen sich über Updates freuen. So wurde Android 12 unter anderem für das Redmi Note 10 Pro (hier geht's zum Test) angekündigt. Damit gibt es bereits einige Geräte, die für MIUI 13 in Frage kommen.