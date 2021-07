Der September wird wohl ganz im Zeichen des iPhone 13 stehen. Den Monat davor könnte aber Xiaomi dominieren. Offenbar hat der chinesische Hersteller diverse interessante Vorstellungen für Mitte bis Ende August geplant.

Darauf deutet ein Leak auf der chinesischen Social-Media-Plattform Weibo hin. Dort schreibt ein Blogger, dass Xiaomi unter anderem das Mi Mix 4 im August vorstellen werde. Nach aktuellem Informationsstand soll es sich dabei um ein Premium-Smartphone handelt, das sich auf Augenhöhe mit dem Mi 11 Ultra (zum Test) befindet – und noch mehr kosten wird als das Luxus-Flaggschiff. Eine mutmaßliche Besonderheit daran: Das Mi Mix 4 könnte Xiaomis erstes Handy werden, bei dem sich die Frontkamera unter dem Display befindet.

Unsere Empfehlung Anzeige

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

+ BLAU Allnet XL 8 GB + 2 GB

+ Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 CURVED Aktion! +2 GB Extra Daten (exklusiv für CURVED Kunden - nur hier)

120 Hz AMOLED Display (Sanfte Gleichmäßigkeit & schnelle Reaktion )

10 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 25 MBit/s) mtl./24Monate: 15,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

MIUI 13: Launch im August

Darüber hinaus soll auch der Launch von MIUI 13 im August stattfinden. Es ist nicht der erste Hinweis auf eine Vorstellung in besagtem Monat. Ein leitender Angestellter Xiaomis deutete dies Ende Juni bereits an. Es sieht also stark danach aus, als stünde die Präsentation von MIUI 13 tatsächlich kurz bevor. Informationen zur kommenden Benutzeroberfläche gibt es bislang noch kaum.

Mit MIUI 12 und MIUI 12.5 hat der Hersteller aber einen vielversprechenden Weg eingeschlagen, sodass wir gespannt sind, was uns erwartet. Bis ihr MIUI 13 auf euren Xiaomi-Handys werdet installieren können, dürfte allerdings noch ein wenig mehr Zeit verstreichen. Zunächst wird das entsprechende Update wohl nur in China verfügbar sein.

Xiaomi Mi CC11 und Mi Pad 5

Ebenfalls für den August geplant seien das Xiaomi Mi CC11 und das Mi Pad 5. Ersteres soll ein Handy sein, bei dem der Schwerpunkt auf der Kamera und dem Design liegt. Die CC-Serie feierte 2019 Premiere, hat es aber nie offiziell nach Deutschland geschafft. Zumindest nicht unter dieser Bezeichnung: Das damals neue Mi CC9 Pro heißt bei uns nämlich Xiaomi Mi Note 10. Es ist also denkbar, dass die Vorstellung des Mi CC11 auch für den deutschen Markt relevant ist. Zu guter Letzt erwartet uns angeblich die Vorstellung eines neuen Tablets: Das Mi Pad 5 soll ebenfalls Teil von Xiaomi Produktoffensive im August sein. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.