"Modern Love" auf Amazon: Serie mit Anne Hathaway angekündigt

Die kommende Amazon-Serie "Modern Love" ist hochkarätig besetzt: Unter anderem wird Hollywood-Star Anne Hathaway darin zu sehen sein. Aber auch die anderen Schauspieler sind keine Unbekannten.

"Modern Love" basiert auf einer gleichnamigen Kolumne der New York Times, in der es sich um die guten und schlechten Seiten der Liebe dreht. Auch die Amazon-Serie soll sich mit diesem Thema befassen. Neben Anne Hathaway spielen unter anderem auch Andy Garcia, Tina Fey, Dev Patel ("Lion – Der lange Weg nach Hause"), John Slattery ("Iron Man 2"), Brandon Victor Dixon, Catherine Keener ("Capote") und Julia Garner ("Ozark", "Maniac") mit.

Acht halbstündige Folgen

Laut The Hollywood Reporter wird es acht halbstündige Folgen geben, deren Handlung nicht miteinander zusammenhängt. Jede Episode erzählt also eine andere Geschichte, in der es um die Liebe geht. Showrunner John Carney freut sich über die hochkarätige Besetzung: "Es ist, als ob ich in einem Süßigkeitenladen aufgewacht wäre. Wir haben es geschafft eine Traumbesetzung, bestehend aus meinen Lieblingsschauspielern, zusammenzustellen."

"Modern Love" ist eine der ersten Serien, an denen sich Amazon-Studios-Chefin Jennifer Selke die Rechte gesichert hat. Im Sommer 2018 verriet sie gegenüber The Hollywood Reporter, dass sie nach der "nächsten großen Sendung" für Frauen sucht. "Modern Love" könnte ein Schritt in die richtige Richtung sein. Die New York Times wird sich an der Produktion beteiligen.