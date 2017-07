Moto E4 & Moto E4 Plus ab sofort erhältlich

Ab sofort könnt Ihr das Moto E4 und das Moto E4 Plus auch in Deutschland kaufen. Die Einsteiger-Smartphones von Lenovo sind zwar nicht mit Top-Hardware ausgestattet, haben aber dennoch ihre Vorteile. So ist das Plus-Modell mit einem riesigen Akku versehen.

Das Moto E4 besitzt laut der offiziellen Pressemitteilung ein Display, das in der Diagonale fünf Zoll misst und in HD (1280 x 720 Pixel) auflöst. Optisch erinnert das Gerät etwas an die Moto-G5-Smartphones und besitzt ein Metallgehäuse. Die Frontkamera löst mit fünf Megapixeln auf, die Hauptkamera ist mit einem Acht-Megapixel-Sensor ausgestattet und ermöglicht Videoaufnahmen in HD. Auf der Vorderseite ist unter dem Display ein Fingerabdrucksensor verbaut.

Pluspunkt Akku

Im Inneren des Moto E4 werkelt ein MT6737-Chipsatz, der mit bis zu 1,3 GHz taktet. An Arbeitsspeicher sind 2 GB vorhanden, der interne Speicher beträgt 16 GB und kann via microSD-Karte um bis zu 128 GB erweitert werden. Zudem ist ein 2800-mAh-Akku verbaut, der erfreulicherweise austauschbar ist.

Das Moto E4 Plus sieht so wie das E4 aus und besitzt auch einen Fingerabdrucksensor auf der Vorderseite. Allerdings ist es größer: Das Display der Plus-Variante misst in der Diagonale 5,5 Zoll und löst ebenfalls in HD auf. Zudem ist eine 13-Megapixel-Hauptkamera verbaut, für Selfies gibt es die Frontkamera mit einer Auflösung von fünf Megapixeln.

Zwei Tage Laufzeit

Als Herzstück ist auch beim Moto E4 Plus der MT6737-Chipsatz im Einsatz. Dazu kommen drei Gigabyte Arbeitsspeicher und 16 Gigabyte Speicherplatz für Apps, Videos, Musik und Co. sowie ein microSD-Slot zur Speichererweiterung. Die Akkukapazität liegt bei 5000 mAh, was dem Smartphone eine Laufzeit von etwa zwei Tagen ermöglichen soll. Allerdings ist der Energiespeicher nicht wechselbar.

Ihr könnt das Moto E4 in den Farbe Blush Gold oder Iron Gray zum Preis von 159 Euro kaufen. Für das größere Moto E4 Plus werden 199 Euro fällig, an Farben stehen Euch Iron Gray und Fine Gold zur Auswahl. Beide Geräte sind ab sofort in Deutschland verfügbar.