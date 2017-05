Moto E4 und E4 Plus sind im Anmarsch: Offizielle Bilder geleakt

So sollen Moto E4 und E4 Plus aussehen

Schon bald könnte Lenovo das Moto E4 und das Moto E4 Plus der Öffentlichkeit präsentieren. Zu den beiden Smartphones der Einsteigerklasse sollen nun die offiziellen Pressebilder geleakt sein. Optisch erinnern die Modelle an andere Geräte des Herstellers.

Bei den geleakten Bildern zum Moto E4 und Moto E4 Plus handelt es sich um Pressematerial, berichtet WinFuture. Die beiden Modelle sehen dem Moto G5 beziehungsweise Moto G5 Plus auf den Fotos sehr ähnlich: Zu sehen ist ein Fingerabdrucksensor (oder Homebutton) auf der Vorderseite des Smartphones, die Ränder der Gehäuse sind abgerundet. Auf der Rückseite ist die Hauptkamera mit einem schwarzen runden Rahmen zu erkennen.

Sehr großer Akku dabei

Premium-Geräte seien die beiden Smartphones nicht: Das Moto E4 soll ein Display erhalten, das in der Diagonale 5 Zoll misst und in HD auflöst (1280 x 720 Pixel). Als Herzstück soll ein MediaTek MT6737M zum Einsatz kommen, dessen Kerne mit 1,3 GHz takten. Angeblich sind 2 GB RAM und 16 GB interner Speicher verbaut, der Akku besitzt eine Kapazität von 2800 mAh. Auf der Rückseite ist offenbar eine 8-MP-Kamera vorhanden, Selfies seien mit der 5-MP-Kamera auf der Vorderseite möglich.

Das Moto E4 Plus besitze ein 5,5-Zoll-Display, das in HD auflöst. Es soll auf den gleichen Chipsatz, Speicher und RAM wie das kleinere Modell setzen. Die Hauptkamera löse jedoch mit 13 MP auf. Zudem ist der Akku bei dieser Ausführung angeblich deutlich größer: Rund 5000 mAh seien an Kapazität vorhanden. Das Gerät könnte also eine äußerst hohe Akkulaufzeit bieten. WinFuture geht davon aus, dass der Release der Geräte schon bald erfolgen wird. Offizielle Informationen sollten also in Kürze folgen.