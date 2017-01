Moto G4: Nougat-Update rollt Ende Januar in Deutschland aus

Der Hersteller kündigt das Datum für den Rollout an: Das Moto G4 – und vermutlich auch das G4 Plus – sollen das Update auf Android Nougat noch im Januar 2017 erhalten. Damit hat das Warten auf die aktuelle Android-Version für die Besitzer der beiden Smartphones endlich ein Ende.

Auf die Bemerkung eines Twitter-Nutzers, ob das Moto G4 auch den bisher nur als "Android O" bezeichneten Nachfolger von Android Nougat erhalten soll, antwortete Moto Deutschland prompt via Tweet: "Meinst Du Android 7? Das gibt es Ende Januar für das Moto G4". Zwar wird das G4 Plus in der Mitteilung nicht namentlich erwähnt; laut GSMArena sei es aber sehr wahrscheinlich, dass beide Smartphones gleichzeitig mit der Aktualisierung ausgestattet werden.

Android O soll ebenfalls kommen

Der Rollout des Updates auf Android 7.0 Nougat ist für das Moto G4 Plus bereits im Dezember 2016 gestartet – allerdings zunächst nur im asiatischen Raum. Schon zu diesem Zeitpunkt deutet sich an, dass es bis zum Erscheinen in Europa nicht mehr lange dauern würde. Wenn Ihr nicht bis zur Benachrichtigung für die Verfügbarkeit des OTA-Updates warten wollt, könnt Ihr gegen Ende Januar in den "Einstellungen" unter "Über mein Smartphone" und "Software Update" nachsehen, ob es bereits heruntergeladen werden kann.

Die Bemerkung des Nutzers über Twitter zum Update auf Android O kommt nicht von ungefähr: Tatsächlich hat Lenovo zumindest in Indien das Moto G4 Plus damit beworben, dass es auch die nächste Android-Version noch bekommen soll. Welche Geräte namhafter Hersteller mit Android Nougat ausgestattet werden, könnt Ihr unserer Übersicht zum Thema entnehmen.